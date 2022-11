﻿Herbstwetter in Leipzig: Das sind die zehn besten Indoor-Aktivitäten

„Leipziger Löwenzahn“ geht an die Kabarettistin Nessi Tausendschön

„Da ist schon ihr Name, welcher das Gänseblümchen so königlich beschreibt“, freut sich die Jury der Lachmesse und vergibt ihren „Leipziger Löwenzahn“ in diesem Jahr an Nessi Tausendschön für ihr Programm „30 Jahre Zenit“.