﻿Bar, Club & Biergarten: „Herr Kauzig“ eröffnet in der früheren „Tankbar“

Neu in Leipzig

Seit Monaten wird gewerkelt, am Freitag soll es endlich losgehen. Dann wird Leipzigs neuster Club „Herr Kauzig“ in der ehemaligen Tankbar eröffnet. Was bietet der neue Ort zum Ausgehen?

