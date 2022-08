E-Bikes sind nicht erlaubt: Die Initiative „HerzRadeln 2022“ um Alfred Wiesner will sich wirklich absptrampeln. Der Erlös kommt Kindern zugute, denen es nicht so gut geht.

Leipzig. Regen schreckt sie nicht. Eine Radfahr-Truppe um Initiator Alfred Wiesner (72) startete am Sonnabend vor dem LVZ-Verlagsgebäude am Peterssteinweg auf große Tour in den Süden Leipzigs. 120 Kilometer wollen die Frauen und Männer an diesem Sonnabend schaffen. Sie beteiligen sich an der sachsenweiten Spendenaktion „HerzRadeln2022“. 40 Radfahrer möchten dafür an den kommenden Samstagen bis 10. September eine Gesamtstrecke von 6666 Kilometern quer durch Sachsen zurücklegen. Sie fahren einen Kilometer für jeden gespendeten 10-Euro-Schein.

Organisator Alfred Wiesner vor dem Start der Benefiz-Ausfahrt „HerzRadeln 2022“ am Sonnabend vor dem Verlagsgebäude der Leipziger Volkszeitung. © Quelle: Christian Modla

Über asphaltierte Rad- oder abgewirtschaftete Schotterwege hinweg soll sich die Radtour nicht nur entlang von Leipziger Sehenswürdigkeiten, Erholungsorten und der eindrucksvollen Seenlandschaft erstrecken, sondern erstmals auch Dresden und Chemnitz als Zielorte enthalten. Der DEHOGA Sachsen unterstützt die Aktion und ruft das Hotel- und Gaststättengewerbe zum Spenden auf. Der Erlös kommt Kindern zugute, die mit großen Herausforderungen zu kämpfen haben, etwa einer schweren Krankheit oder dem Verlust eines Familienmitgliedes.

E-Bikes sind nicht erlaubt

„Für dieses Herzensanliegen schwitzen wir gern, denn jeder erfahrene Kilometer soll Spenden sammeln“, sagt Alfred Wiesner, der selbst Herbstpatient ist. Schon im Sommer 2020 konnten durch sein Engagement mehr als 11.000 Euro „erradelt“ werden. Er hat viele Bekannte und Freunde für das „HerzRadeln“ begeistern können. „Ich fahre ohnehin viel und gern Rad. Das Anliegen ist mir wichtig“, sagt Bernhard Kobus, der mit 76 Jahren der älteste Teilnehmer ist. „Mit dieser tollen Aktion können wir Kindern helfen, denen es nicht so gut geht“, ergänzt Patricia Reichert (51), die sich mit Gleichgesinnten in der privaten Gruppe Road-Bike Ladies trifft. E-Bikes sind übrigens nicht erlaubt.

„HerzRadeln 2022“ wird von der DEHOGA Sachsen unterstützt, die das Hotel- und Gaststättengewerbe zum Spenden aufruft. © Quelle: Christian Modla

Vereine sind für ihre Arbeit auf Spenden angewiesen

„Für uns sind solche Aktionen überlebenswichtig“, sagt Ulrike Herkner vom Team Kinderhospiz Bärenherz: Besonders in Zeiten von Pandemie über den Ukraine-Krieg bis hinein in die Inflation sind wir nicht nur auf Spenden, sondern auch auf viel Aufmerksamkeit angewiesen.“ Neben Bärenherz kommt der Erlös dem Verein Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig, der Ralf-Rangnick-Stiftung, der Deutschen Kinderherzstiftung sowie dem Leipziger Verein Wolfsträne zugute.

Das Spendenkonto ist digital aufzurufen unter www.altruja.de/herzradeln22. Alternativ kann der Spendenbetrag direkt an das Spendenkonto DE25 8609 5604 0320 0933 33 (Volksbank Leipzig) unter Angabe des Spendenzwecks "HerzRadeln2022" überwiesen werden.

Weitere Infos: https://www.dehoga-sachsen.de/veranstaltungen/alle-termine/termin/herzradeln-2022/

