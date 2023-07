„Jede Sekunde zählt“: Leipziger Herzzentrum eröffnet modernisierte Brustschmerzambulanz

Leipzig. Im Leipziger Herzzentrum ist am Montag eine erweiterte Ambulanzabteilung für Menschen mit kardiologischen Problemen eröffnet worden. Durch die Modernisierung und Erweiterung der sogenannten Chest Pain Unit (CPU) im Krankenhaus – zu deutsch Brustschmerzambulanz – könnten künftig am Standort im Stadtteil Probstheida rund um die Uhr noch besser und schneller Notfälle diagnostiziert sowie behandelt werden.

„Ich freue mich, dass wir heute die erweiterte Chest Pain Unit in Betrieb nehmen können. Die Brustschmerzambulanz ist für unsere Patientinnen und Patienten ein wichtiger Anlaufpunkt bei Herznotfällen“, so Klinikgeschäftsführer Matthias Hirsekorn bei der Einweihung der umgestalteten Räume. Bereits in der Vergangenheit hätten täglich bis zu 60 Betroffene die spezialisierte Anlaufstelle im Südosten der Messestadt aufgesucht.

Neue Ausstattung mit moderner Überwachung an allen Betten

Durch den nun abgeschlossenen Umbau der Räumlichkeiten konnten die Abläufe auf der Ambulanzstation noch weiter optimiert, die Wartezeiten verkürzt und auch die Aufnahmeplätze insgesamt erhöht werden. „Neben der Kapazitätserweiterung hat die Brustschmerzambulanz eine moderne, neue Ausstattung erhalten. Alle Betten und Liegeplätze verfügen über Monitore, um die Vitalzeichen der Patientinnen und Patienten dauerhaft überwachen zu können“, erklärte eine Kliniksprecherin. Der Umzug der Abteilung in die unmittelbare Nachbarschaft zum hauseigenen Katheterlabor verkürze zusätzlich Wege, um im Notfall noch schneller behandeln zu können.

Professor Holger Thiele stellt die neuen Bereiche in der Brustschmerzambulanz vor. © Quelle: Christian Hüller / Herzzentrum Leipzig

„Im Herznotfall zählt jede Sekunde. Kurze Wege und schnelle Abläufe helfen daher auch uns, besser agieren zu können“, so der stellvertretende ärztliche Direktor des Klinikums Holger Thiele. Zudem biete das Leipziger Herzzentrum als einzige Klinik der Messestadt nun auch parallel zur Brustschmerzambulanz eine sogenannte Synkopen-Abteilung für Ohnmachtsanfälle und eine Rhythmus-Abteilung zur Behandlung von Herzrhythmusproblemen an. „Diese beiden Einheiten sind die ersten dieser Art in Deutschland“, so Thiele weiter.

24 Stunden erreichbar – 7 Tage in der Woche

Die Brustschmerzambulanz ist sowohl an Wochentagen als auch an Wochenenden rund um die Uhr geöffnet. Zudem gibt es eine Notfallnummer für erste Anfragen: 0341 865-252222. In Chest Pain Units können akute Koronarsyndrome – wie beispielsweise Herzinfarkte oder Herzbeklemmungen (Angina pectoris) – schnell identifiziert und nicht zuletzt auch durch das Zusammenspiel mit anderen Spezialabteilungen erfolgreich behandelt werden.

Das Herzzentrum Leipzig wurde 1994 als kardiologische Fachklinik im Südosten der Messestadt gegründet. Dieses wirtschaftlich eigenständige und zum Helios-Konzern gehörendes Universitätskrankenhaus arbeitet eng mit Medizinischen Fakultät der Uni Leipzig zusammen. Mit seinen 440 stationären und zehn ambulanten Betten ist es nicht zuletzt eines der größten Herzzentren weltweit.

Neben der Chest Pain Unit am Herzzentrum Leipzig gibt es ähnliche Ambulanzen auch am Uniklinikum im Zentrum-Südost und am Klinikum St. Georg im Stadtteil Wiederitzsch.

