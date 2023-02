﻿Handelshochschule Leipzig auf Platz 1 der deutschen Gründerhochschulen

Leipzig beherbergt in seinen Mauern nicht nur die ältestes Business School Deutschlands, sondern auch eine der besten Europas – aktuell wird ihre exzellente Frühförderung von jungen Gründerideen bestätigt.

Wer ein Studium in der privaten Handelshochschule Leipzig (HHL) schafft, dem stehen in der deutschen Wirtschaft alle Türen offen. Auch wer nach dem Studium eine eigene Firmengründung startet, hat laut einem neuen Ranking überdurchschnittlich gute Erfolgschancen.

Leipzig. Die Handelshochschule Leipzig (HHL) wurde zum sechsten Mal in Folge für ihre optimale Gründungsförderung vom Stifterverband ausgezeichnet. Die Leipziger Business School belegt damit erneut den Spitzenplatz in der Kategorie der Hochschulen bis 5000 Studierende im aktuellen Gründungsradar, einer vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten Studie zur Entwicklungskultur der Gründerförderung an deutschen Hochschulen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon mehr als 40.000 Arbeitsplätze geschaffen

Die HHL will exzellente Bedingungen für Gründerinnen und Gründer in Deutschland und besonders auch in der Region schaffen. Neben einem umfassenden Studienangebot im Bereich Gründung, Innovation und Unternehmertum bietet die HHL auch zahlreiche offene Formate für die Stadt und die Region an, um den Gründergeist zu fördern.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die neue Anerkennung motiviert uns, das attraktive Umfeld für Gründende immer weiter zu verbessern, um Wachstum zu fördern“, kommentierte HHL-COO Professor Dr. Alexander Lahmann die Auszeichnung. „Wir freuen uns, diesen fruchtbaren Weg zusammen mit der Stadt und dem Freistaat weiter zu gehen“, so der Professor für Mergers & Acquisitions.

Aus der HHL sind seit den 1990iger Jahren mehr als 300 Gründungen hervorgegangen. Es wurden mehr als 40.000 Arbeitsplätze geschaffen. Zu den erfolgreichen Unternehmen, die mit Unterstützung von HHL-Absolventen gegründet wurden, zählen unter anderem About you, trivago, delivery hero, Ioniq group, spreadshirt, Mister Spex, betreut.de, futalis, die Kartenmacherei, Elsterkind und das SpinLab – The HHL Accelerator.

Über 40 Kurse zum Unternehmertum

Das Studienangebot der HHL umfasst bis zu 40 Kurse zum Unternehmertum. Ab September soll darüber hinaus ein neuer Studiengang gezielt für Gründungswillige angeboten werden.

Der Gründungsradar ist eine Befragung, in der die Autoren alle staatlichen und staatlich anerkannten privaten Hochschulen nach ihren Leistungen in der Gründungsförderung befragen. Dieses Ranking wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Klimaschutz vom Stifterverband in Kooperation mit der Marga und Kurt Möllgaard-Stiftung durchgeführt.