﻿Auf zum Hexenfeuer und zum Tanz um den Maibaum!

Leipzig. Nach heidnischem Brauch vertreiben die Menschen alljährlich in der Walpurgisnacht am 30. April die Geister des Winters. Auch in diesem Jahr lodern dann in und um Leipzig die allseits bekannten Hexenfeuer, tanzen Jung und Alt um die mit Kränzen und bunten Bändern geschmückten Maibäume in den Wonnemonat Mai. Hier ein Überblick über die wichtigsten Veranstaltungen:

Liebertwolkwitz

In Liebertwolkwitz hat der Maibaum, seit Jahrhunderten ein Fruchtbarkeitssymbol, eine lange Tradition. Der Ortsteil feiert am Sonntag ab 16 Uhr auf dem Marktplatz das nunmehr 29. Maibaumsetzen. Anschließend gibt es Tanz in den Mai.

Parkbühne Geyserhaus

Traditionell am Vortag des 1. Mai wird im Arthur-Bretschneider-Park auf dem Gelände der Parkbühne Geyserhaus (Kleist-/Ecke Baaderstraße 52) ein Maifeuer entzündet. Große wie kleine Gäste sind am Sonntag ab 16 Uhr eingeladen, sich am Lagerfeuer zusammenzusetzen und bei Livemusik und frisch Gegrilltem und Gezapftem in den Mai zu feiern. Für den passenden Sound sorgt die Band The Proms mit handgemachter Musik Made in Leipzig. Egal ob 1950er-Jahre- Rock ’n’ Roll oder aktuelle Charts von Elvis bis Harry Styles – die vier jungen Musiker haben für jeden etwas in ihrem Repertoire. Der Eintritt ist frei.

Markkleeberg

Auf dem Festanger in Markkleeberg steigt am Sonntag die „Walpurgisnacht Nr. 25“. Um 20 Uhr wird dann das Hexenfeuer entzündet – begleitet vom Stadtfanfarenzug Markkleeberg und den tanzenden Hexen der „Tanzperlen des Zschopautales“. Die Besucherinnen und Besucher können sich aber nicht nur auf das Lagerfeuer freuen, auch im Festzelt geht es an diesem Abend rund. Dort können sie zu Oldies, Pop und Schlager – gespielt von der Liveband Major-C & Conny Vegas – die Hüften kreisen lassen. Und auch der Rummel, der schon um 14 Uhr seine Tore öffnet, verwandelt den Anger dann mit hellerleuchteten Fahrgeschäften und Buden in eine echte Walpurgis-Erlebnismeile.

Kleingartenverein Waldfrieden

Der Kleingartenverein Waldfrieden im Leipziger Süden an der Küchenholzallee begrüßt mit einer Walpurgisnacht und traditionellem Frühjahrsfeuer am Sonntag ab 17 Uhr die neue Gartensaison.

Torhaus

Auch der Torhaus-Verein lädt am Sonntag zur Walpurgisnacht. Auf dem Biwakplatz in der Markkleeberger Kirchstraße 40 geht es um 17 Uhr los. Am Montag wird dann ab 10 Uhr der Maibaum gesetzt. Dazu spielt der Stadtfanfarenzug, und die Besucher können die erste Maibowle genießen.

Wer darf ein Hexenfeuer abbrennen?

Da Lagerfeuer grundsätzlich in Leipzig nicht verboten sind, kann es darüberhinaus natürlich auch noch weitere Hexenfeuer geben. Zum Schutz von Natur und Nachbarschaft sind jedoch einige Regeln und Sicherheitshinweise dabei zu beachten. So bedürfen Lagerfeuer nach Angaben des Ordnungsamtes grundsätzlich der Zustimmung des jeweiligen Grundstückseigentümers. Handelt es sich um öffentliche Grünflächen, ist die Zustimmung der Stadt rechtzeitig beim Amt für Stadtgrün und Gewässer zu beantragen. Auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen ist zum Abbrennen von Lagerfeuern ebenso eine Genehmigung durch die Stadt notwendig.

Im Wald oder in einem Abstand von weniger als 100 Meter vom Wald darf außerhalb einer von der Forstbehörde errichteten oder genehmigten Feuerstelle nur mit Genehmigung der Forstbehörde Feuer angezündet werden.

Für Lagerfeuer darf ausschließlich trockenes und naturbelassenes Ast-, Spalt- oder Schnittholz verwendet werden. Das setzt voraus, dass das Holz nicht mit Schutzanstrichen oder Imprägnierungen behandelt wurde. Das Verbrennen von Abfällen, wie zum Beispiel Laub, Grünschnitt, Möbeln und anderweitigem Brennmaterial, ist verboten. Wenn das Brennholz lange gelagert hat, sollte es vor dem Verbrennen umgelagert werden, um in den Holzscheiten wohnende kleinere Wirbeltieren wie Igeln, Mäusen, Kaninchen oder Vögeln die Möglichkeit zur Flucht zu geben.

Weitere Hinweise zum sicheren Abbrennen von Lagerfeuern www.leipzig.de/lagerfeuer.