﻿Bargeld abheben im Leipziger Supermarkt: In diesen Filialen ist das möglich

Es gibt immer weniger Bankfilialen und -Automaten in Leipzig. Stattdessen bieten nun immer mehr Supermärkte an, dass beim Einkaufen auch gleich Bargeld vom Konto abgehoben werden kann. Wir haben uns angeschaut, wo das überall geht und welche Vorrausetzungen notwendig sind.

Anstatt nach dem Einkauf noch zu Bank zu gehen, kann Bargeld auch gleich in den Supermärkten beim Bezahlen abgehoben werden. In Leipzig ist das bei mehreren Betreibern möglich.

Leipzig. Ob für die Frühstückbrötchen oder den abendlichen Döner, ab und an kommt man um das Bezahlungen mit Bargeld nicht herum. Zudem setzen auch manche aus Prinzip noch auf das haptische Zahlungsmittel in der Tasche. Ob nun aus Notwendigkeit, in Mangelung einer Kartenzahlung oder aus Gewohnheit – wie kommt man überhaupt noch an Bargeld? Abgesehen vom Gang zum Geldautomaten lässt sich das Abheben vom eigenen Konto inzwischen auch beim Einkauf in den hiesigen Supermärkten an der Kasse erledigen. Wir geben einen Überblick, in welchen Supermärkten das in Leipzig möglich ist:

Rewe und Netto: Die Supermarktketten Rewe und Netto bieten Bargeldabhebungen generell beim Einkauf an. An der Kasse können maximal 200 Euro abgehoben werden, der Mindesteinkaufswert, um zusätzlich auch Geld mitnehmen zu können, liegt bei zehn Euro. In Leipzig gibt es jeweils 27 Rewe- und Netto-Filialen.

Penny: Bei den Discount-Märkten der Marke Penny verhält es sich wie bei der Konkurrenz von Rewe und Netto. Auch hier sind 200 Euro als Summe zum Abheben an der Kasse möglich, der Mindesteinkaufswert liegt ebenfalls bei zehn Euro. Die Supermarkt-Kette betreibt insgesamt 17 Filialen in der Messestadt.

Kaufland: In den großen Einkaufsmärkten der Kaufland-Kette, die quer über das Leipziger Stadtgebiet verteilt sind, können bei einem Einkauf von mindestens zehn Euro ebenfalls 200 Euro abgehoben werden. Kaufland hat insgesamt neun Niederlassungen in Leipzig.

Edeka: Auch hier ist es möglich, 200 Euro in Bar beim Einkaufen abzuheben. Der Mindestwert beim Einkauf, der zum Geldabheben berechtigt, liegt in Edeka-Supermärkten bei 20 Euro. Das Unternehmen unterhält in Leipzig insgesamt elf Filialen.

Konsum Leipzig: Die 31 Filialen der Leipziger Konsum-Genossenschaft bilden bei diesem Service eine Ausnahme. Einen Mindesteinkaufswert, der erreicht werden muss, um überhaupt Geld abgehoben werden kann, gibt es beim Unternehmen aus der Messestadt nicht. Lediglich ein Artikel muss auf dem Warenband liegen, dann können ebenfalls bis zu 200 Euro abgehoben werden. Es reicht also auch ein Kaugummi.