Das Jugendklubhaus „Jörgen Schmidtchen“ in Schönefeld im Februar 1972: Diskos waren sehr beliebt. Es gab damals einige Tanzgaststätten und Diskotheken in Leipzig. Viele davon sind längst aus dem Stadtbild verschwunden.

In der Nachwendezeit sind viele Tanzgaststätten und Diskotheken, in denen die Leipzigerinnen und Leipziger in der DDR-Zeit tanzten, verschwunden. Was bleibt, ist die Erinnerung an tolle Abende.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket