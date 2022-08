Von Cocktails über Merchandise bis zum Riesenrad: Für was die Besucherinnen und Besucher des Highfield-Festivals Geld ausgeben – und wie tief sie dafür in die Tasche greifen.

Leipzig/Großpösna. Durch den Matsch stampfen die Besucherinnen und Besucher des Highfield-Festivals am Samstag zu den Bühnen auf der Magdeborner Halbinsel am Störmthaler See. In der Nacht hat es ausgiebig geregnet, der Campingplatz verwandelte sich in ein riesiges Schlammfeld. Ein Verkäufer vor dem Veranstaltungsgelände macht das Geschäft seines Lebens – er verkauft Gummistiefel. 30 Euro verlangt er pro Paar. Damit ist das Tagesbudget vieler Gäste aufgebraucht. "Im Schnitt muss man etwa 25 bis 30 Euro an zusätzlichen Ausgaben einplanen", verrät ein Festivalbesucher.

Ein-Liter-Cocktails und drei Dönerrollen

In dieser Preiskategorie gibt es auf dem Highfield eine Menge verschiedenster Dinge zu kaufen: ein Festival-Shirt, hochwertige Ohrenstöpsel, die die Lautstärke reduzieren, ohne dabei die Qualität und den Klang der Musik zu beeinträchtigen, einen Schlafsack oder einen Ein-Liter-Becher Pina Colada. Aus so einem nippen Ariane und Steffen. 22 Euro haben sie dafür bezahlt – plus drei Euro Pfand. „Das ist es mir schonmal wert“, findet die 22-Jährige. Auch Festivalbesucher Norbert und Jürgen haben für alkoholische Getränke schon tief in die Tasche gegriffen. Am Strand haben sie für 94 Euro drei Maß Aperol Spritz gekauft.

Ariane (22) und Steffen (27) schlürfen an ihrem XXL-Piña Colada für 22 Euro plus 3 Euro Becherpfand. © Quelle: Jonas Dengler

Doch wer gut haushaltet, kann mit 30 bis 40 Euro durch den Tag kommen, zusätzlich zum Preis des Festivaltickets von 189 Euro. Ein Frühstück gibt es ab sieben Euro, ein Bier ab sechs und Döner ab acht Euro, verschiedenste Burger können für 8,50 Euro erworben werden – durchschnittliche Preise für ein Festival. Für besonders Sparsame ist am Ende des Tages vielleicht auch noch eine Runde mit dem Riesenrad drin: Fnf Euro werden dafür verlangt.

Norbert (36), Jürgen (36), Danielo (38) und Sarah (30) haben sich jeweils eine Döner-Rolle für 10 Euro gegönnt. Am Tag zuvor haben sie für 94 Euro Aperol Spritz getrunken. © Quelle: Jonas Dengler

Tipps für Sparfüchse

Am günstigen kommt, wer seine Getränke und sein Essen selbst mitbringt. „Die meisten Leute bringen aber viel zu viel mit“, verrät eine Helferin beim Verein „Foodsharing“ . Beim Standort auf dem Festivalgeände können Besucherinnen und -besucher deswegen verschlossene und verzehrbare Lebensmittel abgeben, die sie nicht mehr brauchen – und bei Bedarf gegen andere austauschen, die andere hinterlassen haben.

Franzi und Matthias arbeiten beim Foodsharing Stand. Hier können Lebensmittel abgegeben und kostenlos mitgenommen werden. Was übrig bleibt, bekommt die Tafel. © Quelle: Jonas Dengler

Diejenigen, die sich auf dem Festival mit leerem Magen und leerem Portemonnaie wiederfinden, dürfen sich dort etwas mitnehmen – ganz ohne Bezahlung. „Unser Ziel ist es, dass nichts liegen bleibt und weggeworfen wird“, erklären Organisator Matthias und sein Team. Alle Lebensmittel, die zum Ende des Festivals noch übrig sind, werden an die Tafel gespendet. 150 Kisten stehen dort zusammengeklappt. „Am Montag werden die alle gefüllt sein“, weiß Matthias.

Toiletten-Flatrate für 15 Euro

Wer von der großen kulinarischen Bandbreite des Highfield-Festivals Gebrauch macht, muss zwangsläufig früher oder später aufs Klo. 390 mobile Toiletten gibt es auf dem Gelände. Am Samstagmittag war die Schlange davor entsprechend lang, hunderte Menschen standen im Matsch und Regen. Nichts für die, die es eilig haben: Etwa eine halbe Stunde habe ein junger Mann dort gewartet, erzählt er.

Die Toiletten der gemeinnützigen GmbH "Goldeimer" werden regelmäßig gereinigt, funktionieren mit Sägespänen statt Wasser, kosten dafür aber 2,50 Euro pro Toilettengang oder 15 Euro die Flatrate. Vom Erlös werden sanitäre Projekte in anderen Ländern unterstützt. © Quelle: Jonas Dengler

Doch auf dem Highfield Festival gibt es auch ein Toiletten-Upgrade: Für 15 Euro, und damit im Tagesbudget vieler Besucherinnen und Besucher, können Gäste das ganze Wochenende beliebig oft die Toiletten der gemeinnützigen GmbH „Goldeimer“ nehmen. Auf diesen gibt es Klopapier und Holzspäne statt einer Spülung. „Deswegen riechen sie kaum“, erklärt eine Mitarbeiterin. „Die Toiletten werden regelmäßig geputzt und sind viel sauberer als die anderen Klos. Außerdem muss man weniger lang warten“, finden Jasmin und Sindy (24). Vom Erlös werden sanitäre Projekte in anderen Ländern unterstützt. In die 15-Euro-Flatrate würde Festivalbesucher Klaas trotzdem nicht investieren. Für ihn ist der Besuch beim „Goldeimer“ ein einmaliges Highlight. „Einmal muss man sich gönnen“, sagt er. Für den „Einzelschiss“ bezahlt er 2,50 Euro.

