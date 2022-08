Von Cocktails über Merchandise bis zum Riesenrad: Wofür die Besucherinnen und Besucher des Highfield-Festivals Geld ausgeben – und wie tief sie dafür in die Tasche greifen.

Leipzig/Großpösna. Durch den Matsch stampfen die Besucherinnen und Besucher des Highfield-Festivals am Samstag zu den Bühnen auf der Magdeborner Halbinsel am Störmthaler See. In der Nacht hat es ausgiebig geregnet, der Campingplatz verwandelte sich in ein riesiges Schlammfeld. Ein Verkäufer vor dem Veranstaltungsgelände macht das Geschäft seines Lebens – er verkauft Gummistiefel. 30 Euro verlangt er pro Paar. Damit ist das Tagesbudget vieler Gäste aufgebraucht. "Im Schnitt muss man etwa 25 bis 30 Euro an zusätzlichen Ausgaben einplanen", verrät ein Festivalbesucher.

Ein-Liter-Cocktails und drei Dönerrollen