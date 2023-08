Drei Tage wach: 35.000 Menschen strömen zum Highfield

Leipzig. Knack, zisch. Die Bierdose ist geöffnet. Im Campingstuhl unter dem Pavillon, geschützt vor der Sonne, sitzt es sich bequem. Mit diesem Moment beginnt für viele Menschen an diesem Wochenende wieder das Highfield-Festival am Störmthaler See im Süden Leipzigs. Um die 35.000 Menschen reisen mit Zelten, Schlafsäcken und Verpflegung an, um Musikerinnen und Musiker wie Die Ärzte, Nina Chuba, Blond oder Tokio Hotel auf der Bühne zu sehen. Am Donnerstag herrscht auf dem Zeltplatz bereits gute Stimmung, bevor das richtige Festival-Programm am Freitag startet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Henni, lange hellbraune Haare, verspiegelte Sonnenbrille und pinker Sonnenhut auf dem Kopf, steht vor seinem Camp und nippt an einem Dosenbier. Er und seine Freunde haben bereits das klassische Festival-Camp aufgebaut: Die Zelte stehen im Kreis, in der Mitte ein großer Pavillon, darunter Camping-Stühle, ein Tisch in der Mitte, die Bluetooth-Box spielt Musik und jede Menge Getränke stehen umher. So kann das Festival starten.

Gut ausgerüstet: Mit Zelten, Schlafsäcken und Bier reisen die Besucherinnen und Besucher zum Highfield Festival 2023 an. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Sie haben ihre Gruppe soeben „Camp Salami“ für das Wochenende getauft. In ihren großen Einkaufstaschen die typische Festival-Verpflegung: Fünf-Minuten-Terrinen, Konservendosen, Chips, Brot und Bier. Nicht zu vergessen: eine große Salami und ein Gouda am Stück, der durch die Sonne bereits weich geworden ist. Die Wettervorhersage für das Highfield-Festival 2023 ist gut – sofern Sonne und Hitze so bezeichnet werden können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das gesamte Wochenende werden die Temperaturen um die 30 Grad liegen. Zum Baden im Störmthaler See optimal, die alltäglichen Festival-Verpflichtungen, wie Flunky-Ball spielen, tanzen und grölen, können da schon zu einem Kraftakt werden. Das geht bereits bei der Anreise los: Niklas schiebt am Donnerstagnachmittag seinen vollgeladenen Bollerwagen über das Gelände und muss kurz Pause machen.

Die Sonne knallt auf den Kopf, der Schweiß läuft von der Stirn. Zum Glück ist es nicht mehr weit – ein paar Hundert Meter noch und dann kann auch Niklas sein Zelt aufschlagen, eine Dose Ravioli über dem Camping-Kocher zubereiten und die kommenden vier Tage den Alltag außerhalb des Festivals vergessen. Am meisten freut er sich auf die Punk-Band „Team Scheisse“, dafür ist er extra aus Soltau angereist.

Die Ablenkung vom Alltagsstress bieten insgesamt 44 Bands, (noch) unbekanntere Musikerinnen und Musiker, DJs, Poetry-Slam und natürlich der große Badesee. Bei der Musikauswahl handelt es sich um eine „bunte Mischung“, sagt die Sprecherin des Festivals, Ruth Lößer. Von Rock (Die Ärzte, Beatsteaks) und Punk (Team Scheisse) über Rap (Nina Chuba, K.I.Z.) bis hin zu Pop und Indie (Giant Rooks) ist für alle was dabei. So sollen verschiedene Menschen angelockt werden, die gemeinsam eine gute Zeit haben.

„Zum Glück hat es im Vorfeld des Festivals nicht so viel geregnet wie in den Wochen zuvor“, sagt Sprecherin Ruth Lößer. Sonst wäre auch das Highfield Gefahr gelaufen, so wie das Wacken-Open-Air vor ein paar Wochen, im Matsch zu versinken. „Wir sind jeden Tag im Austausch mit einem Meteorologen, so können wir uns optimal auf das Wetter einstellen“, erklärt Lößer

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Bier-Pong“ ist ein beliebtes Festival-Spiel. Hier spielen gerade Kathi und Felix aus Dresden gegeneinander. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Seinen Namen verdankt das Festival dem ursprünglichen Austragungsort

Der Boden auf dem Zeltplatz ist in gutem Zustand – so kann alles problemlos aufgebaut werden. Auf den Wegen haben sich an manchen Stellen größere Pfützen gebildet, die sollten in den kommenden Tagen allerdings wegtrocknen. Ganz gemütlich sitzt Laura aus Marl bereits in ihrem Camping-Stuhl: „Ich bin das erste Mal auf dem Highfield-Festival und freue mich neben der Musik auf die coolen Menschen, die hier unterwegs sind.“ Auch sie trägt einen Sonnenhut – denn ohne ist es in der prallen Sonne kaum auszuhalten.

Schon am Ankunftstag waren Viele beim Highfield in Feierlaune. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Damit die Besucherinnen und Besucher bei den hohen Temperaturen nicht der Reihe nach umkippen, gebe es auf dem Gelände Wasserspender mit kostenlosem Trinkwasser, sagt Sprecherin Ruth Lößer. Außerdem sorgen auf dem ganzen Gelände Sanitäterinnen und Sanitäter für die medizinische Versorgung. Die seien auf alle Situationen vorbereitet, sagt Lößer.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So kann die Sause beginnen. Die Menschen sind gut gelaunt, das musikalische Programm des 24. Highfield-Festivals ist vielfältig und Unwetter ist nicht vorhergesagt. Seinen Namen hat das Festival übrigens von seinem ursprünglichen Austragungsort, dem Stausee Hohenfelden in Thüringen. Dort fand es von 1998 bis 2009 statt. Seitdem pilgern jährlich die Festival-Besucher an den Störmthaler See, südlich von Leipzig, um ein Wochenende lang Musik und Freiheit zu genießen.

LVZ