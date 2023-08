Hitze, Glitzer und gute Laune: So war der erste Tag beim Highfield

Leipzig. Neben funkelndem Make-Up waren es am Freitag vor allem Schweißtropfen, die im Gesicht der Besucherinnen und Besuchern des Highfield-Festivals glitzerten. Ob die Hitze oder das Tanzen die Fans ins Schwitzen gebracht hat, lässt sich gar nicht genau sagen: Das Stimmungsbarometer kletterte am ersten Festivaltag auf der Magdeborner Halbinsel am Störmthaler See genauso hoch wie die Anzeige am Thermometer.

Der erste Act auf den großen Hauptbühnen war die Chemnitzer Band „Blond“, die mit ihrem Auftritt um 16.30 das Festival offiziell eröffneten. Während einige Fans schon deutlich früher vor der Bühne warteten, um sich einen Platz in der ersten Reihe zu sichern, pilgerten auf dem langen Feldweg von den Zeltplätzen bis zum Festivalgelände Tausende Menschen mit unterschiedlichsten Outfits. Von Einhornkappen über Bikinis und Badehosen bis zum schwarzen Anzug mit Krawatte – die Kleidung der Besucherinnen und Besucher ist genauso vielfältig wie die Musiklandschaft des Festivals selbst.

In der Menge fielen zwei Personen jedoch sofort ins Auge. Matze und sein Freund haben für den ersten Highfield-Tag ein ganz besonderes Outfit gewählt: ein riesiges Flamingo-Reiter-Kostüm – komplett mit Beinen und Zaumzeug für den Vogel. Dazu trugen sie ein extra für das Wochenende angefertigtes T-Shirt. Schon in vergangenen Jahren waren die beiden Fans mit ihren Kostümen echte Hingucker. Im letzten Jahr haben sie eine Kuh getragen, erinnern sie sich. „Das Kostüm hatte sogar Euter, die man melken konnte. Da kam dann Wasser heraus“, erinnert sich Matze lachend – und auch ein bisschen sehnsüchtig. „Es ist heute schon echt heiß in diesen Teilen“, räumte er ein.

Die beiden Freunde wählten als Festival-Outfit ein Flamingo-Kostüm. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Während auf dem Feldweg zum Festivalgelände schon Partystimmung herrschte, steckten Marie und ihre Freundinnen noch mitten in den Vorbereitungen. Überall auf ihrem Campingtisch lagen glänzende Tattoos und funkelnde Tuben mit Glitzer für die Haare und den Körper. „Wenn es um Festival-Looks geht“, erklärte die Münchnerin, „ist bei mir das Motto: Je mehr Glitzer, desto besser“. Dabei lege sie jedoch besonders viel Wert darauf, dass das Glitzer biologisch abbaubar ist und kein Mikroplastik enthält.

Marie aus München setzt beim Festival-Outfit auf viel Glitzer. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Nachhaltig sei auch die Packung Konfetti, die noch verschlossen auf dem Campingtisch der Freundinnen lag. „Wir sind ja gerade erst angekommen und hatten noch keine Gelegenheit, das zu benutzen“ sagt Marie. „Es ist aber recycelbar“, betonte sie stolz. Der Plan: Beim ersten Konzert das Konfetti über den tanzenden Leuten zu verteilen. „Da klebt es wegen dem ganzen Schwitzen bestimmt besonders gut“, schmunzelte sie.

