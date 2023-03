Von Tokio Hotel bis die Ärzte: Line-up für das Highfield 2023 steht

Ende August wird wieder gefeiert am Störmthaler See bei Leipzig: Beim Highfield-Festival werden drei Tage lang dutzende Acts erwartet. Dabei sind neben bekannten Bands wie die Ärzte oder K.I.Z. auch Newcomer wie Paula Hartmann.

Leipzig. Mitte August ist wieder Highfield-Zeit: Tausende Festival-Fans werden am Störmthaler See erwartet. Bereits jetzt stehen die Acts fest, die dann auf dem Highfield spielen sollen. Wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten, steht jetzt das komplette Line-up.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben den Headlinern wie K.I.Z., die Ärzte und Marteria sind auch Newcomer und kleinere Bands dabei. So werden unter anderem Tokio Hotel, SDP, Nina Chuba, Von wegen Lisbeth, Kaffkiez, Querbeat und Paula Hartmann angekündigt. Laut den Veranstalter erwartet die Festivalbesucher eine vielfältige Mischung aus Indie, Rock, Pop und Hip-Hop.

Highfield-Tickets sind online erhältlich

Außerdem wurden Acts angekündigt wie die Dropkick Murphys, Giant Rooks, Heaven Shall Burn, BHZ, Enter Shikari, Roy Bianco & die Abbrunzati Boys, Badmomzjay, Nothing but Thieves, Millencolin, Paula Hartmann, You me at six, Grossstadtgeflüster, Team Scheisse, Disarstar, Ok Kid, Turbostaat oder Blond.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tickets für das Musikfestival vom 18. bis 20. August 2023 gibt es ab 189,00 Euro.