Die ersten Highfield-Besucher und -Besucherinnen sind eingetroffen. Bei dunklen Wolken und kurzen Regenschauern haben sie am Störmthaler See ihre Zelte aufgebaut und allerlei ungewöhnliche Dinge mitgebracht.

Highfield Festival 2022: Am Donnerstag reisten die meisten Festivalbesucher an und bauten ihre Zelte auf dem Campingplatz auf.

Leipzig/Großpösna. Ein scheinbar endlos weites Zeltmeer erstreckt sich seit Donnerstagnachmittag auf der Magdeborner Halbinsel am Störmthaler See: Die Besucherinnen und Besucher des Highfield Festivals sind eingetroffen. Rote, grüne, blaue, gelbe Zelte stehen dicht an dicht auf dem Campingplatz des Festivalgeländes. Die Menschen haben sich auf der großen Wiese häuslich eingerichtet, im Trailerpark röstet jemand ein ganzes Schwein. Dass der Himmel immer dunkler wird und dicke Regentropfen auf die Zeltdächer tropfen, stört hier keinen.

Das eigene Wohnzimmer auf dem Festivalgelände

Im Gegenteil: Wegen des nassen Bodens lassen sich die Heringe besser im Boden versenken, verrät ein Crew-Mitglied vom Highfield-Team. Auf dem ganzen Areal klopft und hämmert es, während die Festivalbesucher und -besucherinnen ihre Lager für die kommenden Tage aufschlagen. Tausende Menschen schleppen ihr Hab und Gut auf die Campingfläche und nippen dabei schon genüsslich an dem ein oder anderen alkoholischen Getränk.

Manche haben – so scheint es –beinahe ihren ganzen Hausrat im Schlepptau: Stühle, Tische, große Fahnen, aufblasbare Tiere, sogar ein Bierpong-Tisch wird durch den Eingang zum Gelände geschoben. Ob man das alles zum Campen wirklich braucht? Ablagefläche und Spielgerät in einem – „der Bierpong-Tisch ist multifunktionell“, erklärt Festivalbesucher Benno. Eine Sache hat aber jeder mit dabei – und das sind kistenweise Getränke. Dafür nehmen die Gäste auch in Kauf, drei, viermal über das 105 Fußballfelder große Camping-Areal zurück zum Auto zu laufen, bis auch die letzte Flasche Bier in der Kühlbox am Zelt verstaut ist.

Vorfreude auf den Beginn des Festivals

Eigentlich beginnen die Konzerte erst am Freitag. Doch bereits am Donnerstag verwandelt sich der Zeltplatz vor dem Veranstaltungsgelände eine riesengroße Party. An jeder Ecke ertönt Musik, Menschen tanzen in und vor ihren erst halb aufgebauten Zelten, überall singen die Leute lauthals mit – jeder zu einem anderen Lied. Mitten auf dem Weg zwischen den Lagern spielen Zeltnachbarn Flunkyball. „Wir kennen uns erst seit 15 Minuten“, erklärt René aus Leipzig. Wer vorbei will, muss mitspielen. Beim Highfield Festival gilt es, gemeinsam Spaß zu haben.

