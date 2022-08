Die Aufbauarbeiten auf dem Highfield-Gelände am Störmthaler See laufen auf Hochtouren. Ab Freitag werden wieder 35.000 Besucherinnen und Besucher und mehr als 40 Bands, Musiker und Musikerinnen erwartet.

Leipzig. Ein Viertel eines Riesenrads steht zwischen Getränkekisten und Bauteilen, Traktoren fahren Bühnenelemente über das Gelände, Menschen auf Gerüsten fixieren Zelte und Planen. Dazwischen lunzt das „High-Viech“ auf Bannern und Transparenten hervor: Auf der Magdeborner Halbinsel am Störmthaler See herrscht am Mittwoch geschäftiges Treiben. Der Aufbau für das berühmte Highfield Festival ist in vollem Gange.