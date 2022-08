﻿Highfield, Kalkbrenner & Co. – Leipzig steht vor großen Partys

Das Highfield-Festival, eine Premiere mit Stargast Paul Kalkbrenner und die 20. Auflage des Leipziger Wasserfestes. Die Messestadt ist am Wochenende eine Feier-Stadt durch und durch. Was sonst noch abgeht, steht hier:

Leipzig. Leipzig feiert: Am vorletzten August-Wochenende des Jahres 2022 verwandelt sich die Messestadt in eine Party-Hochburg. Neben zwei großen Musik-Veranstaltungen dürfte es die Leipzigerinnen und Leipziger auch zum 20. Wasserfest ziehen. In einem anderen Fall richten sich alle Blicke aufs Fahrrad.

Highfield-Festival