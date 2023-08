﻿„Ich find dich scheiße!“– Highfield startet mit (laut)starkem Girlpunk

Leipzig. Das Highfield 2023 hat am Freitagvormittag mit einem Knall begonnen - beziehungsweise mit lautem Sirenengeheul. Jene Besucher, die zu den Langschläfern gehören und bereits am Donnerstag angereist sind, wurden Punkt 11 Uhr mit einem lauten Alarmton geweckt, der für mögliche Notfälle wie schwere Unwetter erstmals getestet wird.

Aber das baldige Pellen aus dem Zelt lohnte sich, denn direkt im Anschluss stand auf der Beach Stage am Störmthaler See der traditionelle Poetry Slam des Highfields an, mit bekannten Slammerinnen und Slammern aus der Region wie Marsha Richarz oder Linux Wedemeyer. In diesem Jahr wird der Poesie-Wettbewerb noch weiter ausgedehnt, mit einem zweiten Teil am Samstagvormittag, bei dem unter anderem Boris Flekler oder Inke Sommerlang gegeneinander antreten.

Blond witzeln beim Highfield: „Da versteht man uns wenigstens, wenn wir sächseln.“

Passenderweise hat sich das Schietwetter der vergangenen Wochen am Freitagmittag verzogen, sodass der geneigte Besucher die Slams auch schwimmend im See, liegend auf dem Handtuch oder neuerdings auch schaukelnd verfolgen kann. Aber am Ende geht es bei dem Festival, das 2023 zum 24. Mal über die Bühne geht, natürlich vor allem um die Musik.

Festivalbesucher in freudiger Erwartung: Nach den Auftritten von Abramowicz und Schrottgrenze am Störmthaler Strand eröffnen Blond um 16 Uhr das eigentliche Festivalgelände mit der Green und der Blue Stage. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Nach den Auftritten von Abramowicz und Schrottgrenze am Störmthaler Strand eröffnen Blond um 16 Uhr das eigentliche Festivalgelände mit der Green und der Blue Stage. Das Chemnitzer Trio, das aus den beiden Kummer-Schwestern Nina und Lotta sowie dem blinden Bassisten Johann Bonitz besteht, ist passend zu ihrer Heimatstadt in himmelblau gekleidet. „Schön mal wieder in Sachsen zu sein“, ruft Nina Kummer in die trotz bestem Badewetter schon zahlreich erschienene Menge, „da versteht man uns wenigstens, wenn wir sächseln.“ Tatsächlich sind die Schwestern der beiden Kraftklub-Brüder Felix und Till aber sehr kosmopolitisch unterwegs und haben in ihrer zwölfjährigen Bandgeschichte bereits in halb Europa gespielt.

Das Chemnitzer Trio, das aus den beiden Kummer-Schwestern Nina und Lotta sowie dem blinden Bassisten Johann Bonitz besteht, ist passend zu ihrer Heimatstadt in Himmelblau gekleidet. © Quelle: Eyad Abou Kasem





Rock gegen Christian Lindner und Till Lindemann

Am Störmthaler See seien nun aber mal wieder besonders viele Freunde und Familienmitglieder versammelt, weshalb sie sich extra Mühe geben wollten. Es ist ein Girlpunk-lastiger Start ins diesjährige Highfield, denn nebenan auf der Blue Stage knüpft Tyna nahtlos an Blond an. Frontfrau Tina Müller, deren Stimme stark an die der früheren Jennifer-Rostock-Chefin Jennifer Weist erinnert, die am Abend mit ihrem Soloprojekt Yaenniver noch das Festival beehrt, wendet sich bei ihrem Auftritt gegen das Schubladendenken und covert den Tic-Tac-Toe-Klassiker „Ich find dich Scheiße“ - passende Beispiele sind für die Hamburgerin Bundesfinanzminister Christian Lindner oder Rammstein-Sänger Till Lindemann.

„Macht den Mund auf, wenn jemand seine Macht missbraucht“, ruft Tina Müller, während auf der Green Stage schon das Team Scheisse seine drei Akkorde schrammelt. Die Bremer Punkband, die erst seit 2016 existiert, hat sich mit musikalisch simplem Abrissrock schnell eine größere Fangemeinde aufgebaut.









Dabei ist das Sextett um Sänger Timo Warkus durchaus innovativ und lädt beim Highfield zu einem Flinta-Moshpit (nur für alle Menschen außer Cis-Männer) und zum Blockflötespielen auf der Bühne ein, was die zufällig ausgewählte Edita aus dem Publikum mit Bravour meistert.

Mit straightem Punk von Pennywise geht es danach auf der Grünen Bühne weiter, Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys bieten am Abend mit ihren Italo-Schlagern den perfekten Soundtrack für den Sonnenuntergang. Zu Bett bzw. in den Schlafsack bringen die Festivalbesucher schließlich die Kannibalen in Zivil aka K.I.Z nach Mitternacht.

