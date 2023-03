﻿Hilfepunkte in Leipzig: Großes Potenzial – wenig bekannt

Seit mehr als zehn Jahren ist das Projekt in Leipzig etabliert und soll zeigen, wie unkompliziert einander geholfen werden kann. Aber ist es bekannt genug? Warum es die Stadt jetzt überarbeiten will.

Die Leipziger Hilfepunkte sind erkennbar an dem Symbol mit den beiden Händen. Bodennah aufgeklebt am Blumengeschäft Hanisch ist es auf den ersten Blick schwer zu erkennen.

Leipzig. Er ist blau, handflächengroß und häufig schwer zu finden: Der Aufkleber, der einen Leipziger Hilfepunkt kennzeichnet. Dahinter steckt ein Konzept, welches von der Stadt entwickelt wurde, um Alltagshilfe in der Stadt zu fördern. Mit Orten, an denen man mit Hilfe rechnen kann – kenntlich gemacht durch den kobaltblauen Klebepunkt. Doch das Projekt fand bisher in der Öffentlichkeit kaum Beachtung.

Betreut vom Kommunalen Präventionsrat von Ordnungsamt und Polizei wurde die Aktion 2011 ins Leben gerufen. Der Hilfepunkt solle ein Zeichen für bürgerschaftliches Engagement und Hilfsbereitschaft im Alltag sein, erklärt die Stadt. Aus der Verwaltung heißt es, dass sich rund 200 Stellen dafür engagieren. Das Projekt wolle vermitteln, wie einfach es sein könne, Hilfe zu leisten und anzunehmen.

Die Frage ist nur: Welche Art von Hilfe ist gemeint? Unter den befragten Teilnehmenden herrscht hierüber jedenfalls Uneinigkeit. Einige verstehen ihren Hilfepunkt als Zufluchtsmöglichkeit für Opfer von gewalttätigen Übergriffen. Andere begreifen das Projekt als Alltagshilfestellung. Die Website der Stadt nennt beispielhaft Einsatzmöglichkeiten vom aufgeschlagenen Knie bis zum verpassten Bus auf dem Schulweg. In Fällen von Gewalt, so die Stadt, sei ohnehin stets Hilfe zu leisten, nicht nur an bestimmten Stellen. Man habe bewusst darauf verzichtet, einen verbindlichen Katalog festzulegen.

Der Klebepunkt mit dem Hilfepunkt-Symbol versteckt sich im Schaufenster der Central-Apotheke hinter einem nachträglich davor gesetzten Milchglas. © Quelle: Clara Geilen

Die beteiligten Adressen sind meist Geschäfte, die sich aus eigener Initiative bei dem Programm anmelden oder städtische Einrichtungen, wie Schwimmbäder und Bibliotheken. Mit ihrer Teilnahme verpflichten sie sich, vier grundlegende Regeln einzuhalten: Alle Mitarbeitenden müssen mit dem Hilfepunkt vertraut sein, der Hilfepunkt-Aufkleber muss gut sichtbar im Eingangsbereich angebracht werden, Material für Erste Hilfe muss griffbereit sein und das Helfen hat Priorität – auch wenn Kunden da sind. Der Punkt scheint jedoch zunehmend in Vergessenheit geraten zu sein und mit ihm das Regelwerk.

Unsichtbar und unbekannt?

Etwa bei der Central-Apotheke am Augustusplatz: Der Sticker mit dem Hilfepunkt-Symbol befindet sich an einem der doppeltverglasten Schaufenster. Er ist zwar auf Augenhöhe an der inneren Scheibe angebracht und doch von Draußen nicht zu sehen. Das Milchglas der äußeren Scheibe verdeckt den Blick, sodass nur vom Ladeninneren aus zu erkennen ist, wo der Punkt schon seit Längerem klebt. Viel Beachtung habe er aber ohnehin bislang nicht erfahren. Apothekerin Claudia Gerhardt erzählt, es sei noch nie vorgekommen, dass eine Person in dem Geschäft nach Schutz suchen musste. „Es ist ein Angebot“, meint sie. Das Team helfe jederzeit gerne: Leute, die den Weg in eine Arztpraxis suchen oder ein Pflaster brauchen, bekämen hier häufiger Unterstützung. Auch ein Taxi rufen oder einen Schluck Wasser anbieten gehört für Claudia Gerhardt dazu. „Aber die Leute erwarten das in einer Apotheke.“ Auf die Teilnahme am Hilfepunkt-Projekt führt sie solche Gesuche nicht zurück.

Ähnliches schildert Heike Scholl, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit bei den städtischen Bibliotheken. Alle Standorte nehmen am Hilfepunktprogramm teil. „Da Bibliotheken öffentliche Einrichtungen sind, werden sie auch von den Leipzigerinnen und Leipzigern so verstanden, dass jederzeit Hilfe bei Bedarf geleistet wird“, stellt sie klar. Das umfasse etwa die Toilettenbenutzung, das Auffüllen von Trinkflaschen oder Zugang zu einem Telefon. „Auch hilfsbedürftige Menschen ohne Obdach kommen zu uns, hier können wir Auskunft zu sozialen Einrichtungen und Anlaufstellen geben“, erklärt sie. Am Eingangsbereich der Stadtbibliothek fehlt der Aufkleber derzeit gänzlich. Dieser müsse erneuert werden, heißt es dort.

Hauptbahnhof: „Hier bleibt niemand ohne Hilfe“

Auch an der Tür des Blumenladens Hanisch im Hauptbahnhof macht sich das Label wenig bemerkbar: Auf Wadenhöhe an einer der Scheiben klebend, kommt das Blau zwischen den vielen Farben der Blüten, die es umgeben, kaum zur Geltung. Geschäftsinhaber Stephan Hanisch ist ehrlich: „Ich würde den Hilfepunkt nicht kennen, wenn wir nicht selbst mitmachen würden.“ Weitere teilnehmende Stellen sind für ihn jedenfalls unsichtbar. Dass bei ihm Hilfe in Anspruch genommen wurde, sei noch nicht vorgekommen. Generell empfindet er den Bahnhof aber als eine Art großen Hilfepunkt: „Gerade mit der Polizei und Bahnhofsmission vor Ort: Hier bleibt niemand ohne Hilfe.“

Hilfepunkt soll wieder ins Gedächtnis gerufen werden

Mehr als nur symbolische Kraft kann das Label bei der Straßensozialarbeit am Roßplatz entfalten: „Wir haben immer wieder Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern, die sich beispielsweise die Hände waschen, ein Glas Wasser trinken oder sich mal hinsetzen wollen“, berichtet Streetworker Willie Wildgrube. Er versteht den Hilfepunkt als Zufluchtsort. Es seien aber ausschließlich praktische Alltagshilfen, die etwa ein bis zwei Mal im Monat in Anspruch genommen werden: „An Übergriffe mit Gewalt, für die der Hilfepunkt durchaus auch gedacht wäre, kann ich mich nicht erinnern. Bei uns ist alles eher undramatisch“, schildert er. Der Hilfepunkt-Aufkleber hängt an der Tür und am Fenster. Wildgrube mutmaßt, dass die Leute über das direkte Sehen aufmerksam werden, nicht weil ihnen das Projekt geläufig ist.

Aber nicht nur durch die Sticker sollen die Stellen sichtbar werden, auch auf der Website der Stadt sind sie gelistet. In der Übersicht findet sich auch die Karstadt-Filiale am Neumarkt 30, ein Ladengeschäft, welches seit dem Jahr 2019 geschlossen ist und derzeit leer steht. Zwar heißt es aus dem Rathaus: „Das Projekt ist mit jedem Jahr gewachsen und wir können auf eine rundum positive Entwicklung zurückblicken. Die Zahl der aktiven und langjährigen Leipziger Hilfepunkte spricht dafür, dass das Angebot gut angenommen wird.“ Aber die Stadt wolle jetzt nachjustieren. Momentan werde die Initiative überarbeitet. Dazu sollen auch teilnehmende Stellen befragt und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gewonnen werden: „Wir planen bis zum dritten Quartal 2023 eine konzentrierte Aktion, welche den Leipziger Hilfepunkt wieder ins Gedächtnis rufen beziehungsweise weiter bekannt machen soll.“