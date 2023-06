Hilferuf Leipziger Eltern gegen Unterrichtsausfall - das war der Sonntag

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

wenn Sie Ihre Kinder am Montagmorgen zur Schule schicken, dann gehen Sie sicher davon aus, dass der Unterricht wie geplant stattfindet. Das wird auch in den meisten Fällen so sein, doch das Risiko des Stundenausfalls wächst im Freistaat. Wie Landeskorrespondent Andreas Debski recherchiert hat, sind an Sachsens Schulen im ersten Halbjahr insgesamt 863 000 Unterrichtsstunden ausgefallen. Das entspricht einem Anteil von 8,4 Prozent – und ist ein trauriger neuer Höchstwert. Das Kultusministerium räumt gegenüber der LVZ ein, dass die Lage „angespannt“ sei. Die Folge sind Streichungen in den Stundenplänen, Zusammenlegungen von Klassen und sogenannte Aufgabenstunden. Vom Sächsischen Lehrerverband kommt ein Hilferuf: „Wir können den Unterricht nicht mehr absichern“, sagt Vorsitzender Michael Jung. Hier können Sie die gesamte Analyse der Lehrermangel-Misere im Freistaat lesen.

Unterrichtsausfall wird an sächsischen Schulen immer mehr zum Problem. Viele Eltern sind ratlos. © Quelle: Caroline Seidel/dpa





Auch in Leipzig sind zwar viele Eltern ob des Stundenausfalls ratlos, doch in einer Grundschule in der Gießerstraße wollen Eltern nicht länger schweigen. Ihnen reiche es jetzt, schreibt Andreas Debski. Ihre Geduld sei am Ende. Deshalb haben die Eltern eine Online-Petition gegen den Personalmangel und den Unterrichtsausfall gestartet. „Es ist nichts Geringeres als ein Hilferuf von enttäuschten, von verzweifelten Eltern“ - so das Fazit unseres Reporters. Und ein frustrierter Vater zieht die bittere Bilanz: „Das Maß war einfach voll. In unserem Bildungssystem wird nur noch der Mangel verwaltet. So kann es doch nicht weitergehen.“

Über 4000 Kinder und Jugendliche aus Leipzig waren am Wochenende bei der 29. Lipsiade dabei. Auch beim Fechten ging es beim Kampf um Medaillen und Platzierungen mit großem Können zur Sache. © Quelle: Christian Modla

Weitere Bilder zur Lipsiade finden Sie hier.

Comeback nach Unfall: Es war der schwerste Unfall im Wasserspringen seit Jahrzehnten. Gut sechs Monate nach ihren in Kanada erlittenen Gesichtsverletzungen hat Johanna Krauß vom SC DHfK Leipzig ihren ersten Wettkampf bestritten. Sportreporter Frank Schober war dabei.

llegale Raves: Im Sommer steigen viele Leipziger Partys nicht in Clubs, sondern auf improvisierten Raves im Grünen. Reporter Josa Mania-Schlegel hat ein Kollektiv begleitet – vom Aufbau, bis zur Auflösung durch die Polizei.

Nächste Großveranstaltungen: Auf der Leipziger Festwiese finden in der kommenden Woche wieder große Konzerte statt. Stars wie Roland Kaiser und Santiano geben sich das Mikro in die Hand. Reporter Christian Neffe hat eine große Übersicht erstellt.





Analyse: Die Stadt Leipzig stellt Ergebnisse der Bevölkerungsvorausschätzung 2023 vor.

Sperrung: In der Gerhard-Ellrodt-Straße (Bahnübergang) beginnen Bauarbeiten, Autofahrer müssen deshalb Umleitungen einplanen. In der Gerhard-Ellrodt-Straße (Bahnübergang) beginnen Bauarbeiten, Autofahrer müssen deshalb Umleitungen einplanen. Hier finden Sie weiteren Service zu Leipziger Baustellen

Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend und einen guten Start in die Woche.

Herzlichst, Ihr André Böhmer, Reporter für Wirtschaft

