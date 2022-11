﻿Hilft das Triage-Gesetz in einer Pandemie? – Leipziger Intensivmediziner im Interview

Leipzig. Das vom Bundestag beschlossene Triage-Gesetz soll einen Rechtsrahmen für Mediziner in Pandemiesituationen mit knappen Ressourcen schaffen. Zum Beispiel für die Entscheidung, welche Patienten intensivmedizinisch betreut werden können – und welche nicht. Hilft die neue Regelung? Was bringt sie für Probleme mit sich? Professor Sven Bercker, Intensivmediziner am Uniklinikum Leipzig, gibt im Interview Antworten.

Wie stehen Sie zu dem neuen Gesetz?

Es ist grundsätzlich gut, dass der Gesetzgeber versucht, Rechtssicherheit zu schaffen. Schwierig ist, dass das Gesetz nur für Pandemien gilt. Es kann im Alltag auch andere Engpässe in der Versorgung geben, in denen eine Regelung nötig wäre.

Das Triage-Gesetz Der Bundestag hat am 10. November das Triage-Gesetz beschlossen. Es besagt, dass bei der Zuteilung von knappen, überlebenswichtigen Behandlungskapazitäten (zum Beispiel Intensivbetten) in einer Pandemie niemand benachteiligt werden darf – „insbesondere nicht wegen einer Behinderung, des Grades der Gebrechlichkeit, des Alters, der ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung“. Kriterien, die sich nicht auf die „aktuelle und kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit“ auswirkten, dürften nicht berücksichtigt werden. Die Entscheidung müssen zwei erfahrene Intensivmediziner treffen. (Tim Szent-Ivanyi)

Wie verfahren Sie denn bislang in Triage-Situationen?

Zum Glück gab es wirklich harte Triage-Situationen bei uns noch nicht. Aber generell haben wir uns im Uniklinikum im Frühjahr 2020 einen Rahmen gegeben. Wir haben die Vorgehensweise und die Dokumentation in Abstimmung mit dem Klinikumsvorstand festgelegt: Zwei erfahrene Intensivmediziner hätten eine solche Entscheidung zu treffen. Der Rückhalt durch den Vorstand sollte die beteiligten Ärzte ein Stück weit entlasten. Eindeutige inhaltliche Kriterien gab es in unserem Rahmen aber nicht.

„Am Ende bleibt immer ein Stück weit Bauchgefühl“

Aber jetzt gibt es sie doch schon. Die aktuelle und kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit soll ausschlaggebend sein.

Das Gesetz suggeriert, dass es präzise Instrumente geben würde, um diese Überlebenswahrscheinlichkeit festzustellen. Das ist aber nicht der Fall. Natürlich haben wir einige Faktoren, die man heranziehen kann: Nebenerkrankungen wie frühere Herzinfarkte zum Beispiel. Aber es ist nicht so, dass man acht Patienten hat, die ein Intensivbett brauchen und deren Überlebenschance man dann anhand eines Punktesystems bewerten könnte. Inwieweit eine Einschätzung stimmt, ist Ergebnis eines Abwägungsprozesses. Das hängt auch von der Erfahrung der beteiligten Mediziner ab, am Ende bleibt immer ein gutes Stück weit Bauchgefühl. Auch für das Triage-Gesetz gilt: Der Teufel steckt im Detail.

Zur Person Professor Sven Bercker (52) ist stellvertretender Direktor der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie am Uniklinikum Leipzig. Bercker ist dort auch Leiter des klinischen Ethikkomitees.

Das Gesetz gibt vor, dass Alter oder eine Behinderung keine Rolle spielen dürfen. Wie sehen Sie diese Vorgabe?

Natürlich möchte auch ich nicht, dass das Alter entscheidet. Aber es ist Augenwischerei, wenn man sagt, dass das Alter keine Rolle bei so einer Einschätzung spielen könnte. Natürlich beeinflusst es das kurz- und mittelfristige Überleben. Ein hohes Alter bedeutete zum Beispiel in der Covid-Pandemie ein höheres Risiko zu versterben. Man könnte die ganze Diskussion auch anders führen. Bei gleicher Erkrankungsschwere hat ein 20-Jähriger nach erfolgreicher Behandlung höhere Chancen auf eine gute Lebensqualität als ein 80-Jähriger. In unserer täglichen Arbeit finden solche Abwägungen statt – ohne Triage, sondern eben mit Blick auf die konkrete Frage: Was für ein Leben ist für einen bestimmten Patienten bei einer bestimmten Behandlung noch möglich oder nicht? Dann entscheiden sich der Patient oder die Angehörigen in seinem Sinne für oder gegen eine Behandlung. Noch eine Betrachtung: Anstatt zu fragen, wie viele Menschenleben ich rette, könnte ich auch fragen, wie viele Lebensjahre ich rette. Nehmen wir mal den überzeichneten Fall: Sie haben 20 Menschen im Alter von 80 Jahren, die noch jeweils ein Jahr leben könnten, und einen 20-Jährigen, der vielleicht noch 40 Jahre leben kann. Das sind zwar seelenlose und konstruierte Rechenmodelle. Sie bilden aber ab, welche Überlegungen es in so einem Abwägungsprozess auch geben kann. Ich will nicht sagen, dass man das so machen soll. Aber der Gesetzgeber hat solche Überlegungen jetzt ausgeschlossen, und da habe ich auch ein etwas komisches Gefühl.

„... als würden sich da zwei Leute bei einem Kaffee hinsetzen“

Behindertenverbände beklagen, dass die Regelung eine Diskriminierung bei der Zuteilung von Behandlungskapazitäten nicht verhindert

Auch hier muss man ehrlich sein und sagen: Es wird manche Behinderungen geben, die auch die kurzfristige Prognose beeinflussen. Eine Behinderung mit einer fortschreitenden Atemlähmung zum Beispiel hat auch Auswirkungen auf die kurzfristigen Überlebenschancen. Der Patient würde nicht ausschließlich wegen seiner Behinderung benachteiligt, aber sie hat Einfluss auf die Überlebenswahrscheinlichkeit.

Ist das Gesetz in der Praxis anwendbar?

Ich überspitze jetzt wieder, aber was der Gesetzgeber da für eine pandemische Situation formuliert hat, klingt ein bisschen so, als würden sich da zwei Leute in Ruhe bei einem Kaffee hinsetzen, 20 Patientenakten sorgfältig betrachten, mit Angehörigen sprechen und dann eine Entscheidung treffen. Das wird niemals so sein. Ich hatte in der ersten Welle gute Kontakte nach Bergamo, weil ich für die Übernahme der Patienten nach Leipzig mit verantwortlich war. Eine Triage-Situation sah dort so aus: Es fehlten Geräte, die Leute waren in Doppelschichten unterwegs, ein Arzt hat 20 statt acht Patienten auf der Intensivstation betreut, den Leuten ging die Kraft aus, sie waren maximal überfordert, die Ressourcen völlig erschöpft. Da hat der Rettungsdienst in der Notaufnahme angerufen und einen 92-Jährigen angekündigt – Atemnot, bewusstseinsgetrübt. Die Antwort war: Lasst ihn zu Hause – wir können ihm nicht helfen. Die im Gesetz geforderte Sorgfalt ist in so einer Situation vielleicht wünschenswert, aber nicht realitätsnah.

„Man muss irgendwie mit Leitplanken auskommen“

Wie hätte man das Ganze anders formulieren können?

Ganz ehrlich: Ich weiß es nicht. Aus meiner eigenen ethischen Sicht würde ich neben Prognosen mit Blick auf das Überleben auch Prognosen zur noch zur Verfügung stehenden Lebenszeit und die zu erwartende Lebensqualität berücksichtigen. Aber das ist eben nur meine eigene Position. Es ist deshalb wichtig, dass der Gesetzgeber einen groben Rahmen formuliert hat, denn es kann ja nicht jeder mit seiner eigenen Privatethik daherkommen. Wahrscheinlich kann man das grundsätzliche Dilemma nicht auflösen und muss irgendwie mit Leitplanken auskommen. Eines ist immer klar, und das gilt: Die Würde jedes Menschen ist unantastbar. Es gibt keine medizinische Behandlung, die davon abhängt, welchen gesellschaftlichen Nutzen jemand hat. Ein alleinstehender Obdachloser muss die gleiche Behandlung bekommen wie eine Mutter oder ein Vater von fünf Kindern oder wie jemand, der eine wichtige gesellschaftliche Funktion hat. Es ist gut, wichtig und richtig, dass das so ist.

