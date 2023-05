Bilanz am Nachmittag: Himmelfahrt verläuft in Leipzig ruhig

Leipzig. Der Himmelfahrtstag ist in Leipzig bis zum Donnerstagnachmittag nach Einschätzung der Polizei relativ ruhig verlaufen. „Es gibt Feiernde. Aber es hält sich alles noch im Rahmen“, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig.

Die Polizei sei in der Stadt und in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen in erhöhter Präsenz unterwegs gewesen.

