﻿Hintergründe zu „Shiny Flakes“ in Leipzig: Welche Rolle spielte ein Wohnheim an der Prager Straße?

Das „Basecamp“ in der Prager Straße: Einer der Mittelsmänner von Maximilian Schmidt soll in dem Wohnheim drei Wohnungen angemietet haben, um darin Kokain und Geld zu lagern. Foto: André Kempner

Leipzig. Der erneute Prozess gegen den Online-Drogenhändler Maximilian Schmidt, den die meisten als „Shiny Flakes“ kennen, ist in vollem Gange. Er selbst schweigt zwar bislang. Und doch zeichnet sich allmählich ab, dass der 28-jährige Leipziger kein reiner Laptop-Täter war, sondern sein Geschäft auch außerhalb der digitalen Welt organisierte.

Mittelsmann soll drei Wohnungen angemietet haben

Ein zentraler Ort des Prozesses liegt offenbar am Rand des Friedensparks im Stadtteil Reudnitz. Fast nirgends in Leipzig wird so viel gebaut wie hier. An der Prager Straße, nahe der Sternburg-Brauerei, befindet sich seit vier Jahren ein hoher, weißer, verwinkelter Neubau. „Basecamp“ steht darauf in großen Buchstaben, vertikal an der Fassade entlang. Dahinter leben rund 400 Personen in kleinen, möblierten Apartments mit ein bis zwei Zimmern. Ein Studentenwohnheim, könnte man sagen, aber man muss nicht an einer Universität eingeschrieben sein, um sich hier einzumieten. Der Preis dafür ist auch vergleichsweise hoch: 560 Euro und mehr. Dafür gibt es im Keller ein Fitnessstudio, darüber einen Co-Working-Space, an manchen Abenden legt ein DJ für die Bewohner auf.

Das alles dürfte Schmidt eher weniger interessiert haben. Die Leipziger Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass einer seiner Mittelsmänner hier drei Wohnungen anmietete, um darin Kokain und Geld zu lagern.

Richard Kaufmann leitet das „Basecamp“ seit vier Jahren. Manchmal tollt sein schwarzer Labrador-Dalmatiner über den Innenhof. Zur Zeit ist Kaufmann krank geschrieben. Also erzählt er am Telefon: „Viele unserer Bewohner sind Studenten zwischen 17 und 22 Jahren“, sagt er. 80 Prozent seien keine Deutschen, sondern würden sich von weit weg online einmieten, um dann vor Ort Wohnungen zu besichtigen. „Nach einem Semester sind viele schon wieder raus.“ Jeden Monat würden bis zu 80 Mieter das „Basecamp“ wieder verlassen, bevor neue einziehen.

Ein ordentlicher Durchlauf also, hohe Anonymität. Der perfekte Ort für eine sogenannte Bunker-Wohnung, in der Drogen und Geld lagern? „So etwas würde hier niemand mitbekommen“, sagt Kaufmann. So war es dann offenbar auch. Die Polizei sei nur einmal da gewesen, sagt Kaufmann. Die fragliche Ware sei schon nicht mehr im Haus gewesen. Die Ordnungshüter hätte Fragen gestellt – zu einem Mittelsmann, nicht zu Schmidt. „Der hat hier nie gewohnt“, gibt Kaufmann an.

Der Chefdealer ist nur mit Netflix im Gespräch

Biegt man vom „Basecamp“ in Richtung Riebeckstraße ab, sind es nur zehn Minuten bis zu einer Toreinfahrt, die zu einem Wohnhaus mit Aufzug und gepflastertem Parkplatz gehört. Eine Drei-Zimmer-Wohnung mit Laminatfußboden auf 85 Quadratmetern kostet hier 497 Euro kalt. Hier wohnt Schmidt – doch sein Nachname wurde auf dem Klingelschild mit dem Namen seiner mutmaßlichen Mitbewohnerin überklebt: E.

Auf einen eingeworfenen Brief mit einer Bitte um ein Gespräch antwortet Schmidt nicht. Man wüsste ja gern einiges: Warum baute der junge Leipziger nach Ansicht der Staatsanwaltschaft noch während des offenen Vollzugs schon seine nächste illegale Plattform auf? Was wären seine Zukunftspläne? Und hat er keine Angst vor dem Gefängnis? Aber: nichts.

Tatsächlich spricht Schmidt mit niemandem, außer mit der Streamingplattform Netflix. Unter Reportern wird gemunkelt, dass das Unternehmen einen Exklusiv-Vertrag mit ihm abgeschlossen hat. Schmidt dürfe demnach nur Netflix öffentliche Interviews geben – eine gängige Praxis bei größeren Produktionen wie es die Dokumentation „The Teenage Drug Lord“ (zu Deutsch: Der jugendliche Drogenboss) ist, die 2020 erschienen ist.

Schmidt, so wirkt es, hält sich für überlegen. Vielleicht sogar für unverwundbar. In einer Szene wird ihm das – rückblickend – zum Verhängnis. Denn er begeht vielleicht genau deshalb einen kuriosen Fehler. An einem Abend sitzt er mit Freunden auf der Dachterrasse der „BarCabana“ in der Leipziger Gottschedstraße. „Hast du eine Story, die du erzählst, wenn du gefragt wirst, was du beruflich machst?“, fragt ihn einer der Freunde. „Ich bin auf dem Autoplatz tätig“, antwortet Schmidt. „Wirklich?“, erwidert der Freund etwas erstaunt. Die Verwunderung wird nicht aufgelöst.

Online-Drogendealer Maximilian Schmidt zum Auftakt des zweiten Prozesses gegen ihn. © Quelle: André Kempner

Inzwischen scheint klar: Schmidt – und offenbar auch seine Freunde – wussten bereits etwas, womit sich jetzt die Staatsanwaltschaft beschäftigt. Denn Schmidt zog mutmaßlich seinen neuen Online-Drogenhandel mit dem nun mitangeklagten Friedemann G. auf, dem Betreiber eines kleinen An- und Verkaufs für Automobile aus Borna. Um die mutmaßlichen Mittäter für ihre Arbeit an dem Drogengeschäft zu entlohnen, könnten G. und Schmidt diese pro forma bei dem Autohandel angestellt haben. Ob das wirklich so war, soll der Prozess zeigen.

Wer sich näher mit Schmidt beschäftigt, der ahnt bald: Eigentlich träumt der 28-Jährige von einem anderen Leben als dem zwischen Autohändlern und Studentenwohnheim. Da ist beispielsweise sein Instagram-Account. Schmidt zeigt sich dort als mondäner, gut gekleideter, bestens gelaunter Jungspund. Die Fotos zeigen meistens ihn und stammen aus Berlin, Köln und Paris. Oder sie zeigen seinen Hund – ein Shiba Inu. Die teure japanische Rasse ist unter jungen online-affinen Menschen beliebt. Außerdem gibt es zwei ernstzunehmende Coins, also Online-Währungen, die den Shiba Inu im Logo und Namen tragen. Schmidt ist also ein junger Mensch, der das Internet sein zu Hause nennt. Für seine Fotos interessieren sich immerhin mehr als 50.000 Follower. Er selbst folgt nur einem einzigen Account: einer Organisation namens EFF, die sich für digitale Rechtssprechung engagiert.

Lebensmotto: Bewusstsein verursacht Kollaps

Besonders interessant ist, wie Schmidt sich auf seinem Profil selbst beschreibt: „Consciousness causes collapse“, steht da – also: Bewusstsein verursacht Kollaps. Dahinter verbirgt sich eine eigentlich physikalische Theorie aus der Quantenmechanik, die aber von jungen Online-Karrieristen so interpretiert wird: Wer nur einmal verstanden hat, wie unsere Welt aufgebaut ist, kann sie zum einstürzen bringen. Anders gesagt: Warum soll man konventionelle Wege wie Studium und herkömmliche Jobs wählen, wenn man auch mit einem großen Deal für immer ausgesorgt haben könnte? In einem Erklärvideo auf dem Instagram-Profil von Schmidt wird der Zusammenbruch des Bankensystems vorausgesagt. Stattdessen soll eine neue Realität beginnen, in der all jene profitieren, die schon heute an Kryptowährungen und alternative Wege zum Reichtum glauben. „Eine neue Renaissance bricht an“, heißt es.

Schmidt jobbte einst in einem italienischen Restaurant im Barfußgäßchen. Dann kündigte er, um sich seinem ersten Online-Drogenhandel zu widmen, der ihn ins Gefängnis brachte. Nun könnte ein zweites Urteil folgen, manche erwarten bis zu acht Jahre Haft. Welche Pläne Maximilian Schmidt dann schmiedet, wird womöglich nicht mal Netflix erfahren.