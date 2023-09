Möckern

Großbrand in Leipziger Wohnhaus: Frau rettet sich mit Sprung aus dem dritten Stock

In Leipzig-Möckern ist am Donnerstag ein Feuer in einem bewohnten Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Um sich zu retten, sprang eine Frau aus einem Fenster. Ein Anwohner berichtet, wie ihn der Rauch überraschte.