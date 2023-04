﻿Historische Fotos: Die Leipziger Buchmesse im Spiegel der Zeit

Leipzig. Die Leipziger Buchmesse feiert ihr Comeback: Nach drei Jahren pandemiebedingter Absagen kehrt die traditionsreiche Literaturschau am kommenden Donnerstag an die bekannte Wirkungsstätte auf der Neuen Messe zurück. Dazu gesellen sich unter anderem auch erneut das große Lesefestival „Leipzig liest“ in der Messestadt, die Klimabuchmesse und nicht zuletzt die Manga-Comic-Con.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So schmerzhaft die vergangenen drei Jahre ohne Buchmesse in Leipzig waren, so passen sie auch in die von Brüchen bestimmte, sehr lange Geschichte der Literaturausstellung in der Messestadt. Bereits um 1720 sind erste Vorläufer belegt. Damals habe das wachsende Verlagswesen an der Pleiße die auftretenden Zensur-Probleme beim bereits bestehenden Pendant in Frankfurt/Main genutzt, um eine Alternative zu etablieren, schreibt der Verleger und ehemalige Vorstand des Börsenvereins Buchhandel Klaus G. Saur in seiner „Kleinen Geschichte der Buchmesse in Leipzig“.

Ein Jahrhundert Auszeit – Wiedergeburt nach dem Weltkrieg

Was als Verkaufs- und Handelsmesse für die Buchbranche begann, war ein Jahrhundert später dann zur jährlichen Hauptversammlung der deutschen Buchhändler geworden – allerdings habe der Ausstellungscharakter zunehmend an Bedeutung verloren. Saur konstatiert sogar: Zwischen 1850 und Mitte des 20. Jahrhunderts fanden im deutschsprachigen Raum praktisch keine echten Buchmessen mehr statt, auch wenn es weiterhin noch Versuche gab, diese zu etablieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stattdessen entwickelten sich die großen Mustermessen für technische Innovationen in Leipzig prächtig – jeweils im Halbjahresrhythmus abgehalten. Spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg konnte in diesem Rahmen auch die Buchmesse in Leipzig wieder an Bedeutung gewinnen: Als Treffpunkt für Ost und West – zumal ostdeutsche Verlage in den 1950er Jahren in Frankfurt/Main kaum präsent sein durften. Ab dem Mauerbau 1961 etablierte sich die Leipziger Buchmesse dann als eines der wenigen noch verbliebenen Löcher im „Eisernen Vorhang“, durch das auch westliche Literatur in den Osten gelangen konnte.

Impressionen aus dem LVZ-Archiv

Die Leipziger Volkszeitung hat die Frühjahrs- und Herbstmessen in Leipzig immer fotografisch begleitet. Wir haben in unserem Archiv gegraben und zeigen auf den folgenden Seiten einige Impressionen aus den vergangenen 100 Jahren Leipziger Messe.

Historische Fotos von den Leipziger Messen von 1922 bis 1968

Historische Fotos von den Leipziger Messen: 1971 bis 1979

Historische Fotos von den Leipziger Messen: 1981 bis 1989