﻿Historische Fotos von den Leipziger Messen von 1980 bis 1989

Leipzig. Bereits seit Mitte des 18. Jahrhunderts gibt es in Leipzig Buchmessen. Was anfangs als Alternative zur damals stärker zensierten Literatur-Ausstellung parallel in Frankfurt/Main begann, entwickelte sich vor allem in der Zeit der zwei getrennten deutschen Staaten zur international bedeutenden Schau für Verlage, Autorinnen und Autoren sowie deren Erzeugnisse.

Nach Gründung der DDR 1949 fand die Leipziger Buchmesse parallel zu den beiden großen Welthandelsschauen im Frühjahr und Herbst statt. Auf dieser Seite finden sie Fotografien vom Leipziger Messetreiben aus der Zeit bis 1989.

Verkaufsstand mit Briefmarken zur Herbstmesse 1980 in Leipzig. © Quelle: LVZ-Archiv

Werbebanner zur Frühjahrsmesse 1980. © Quelle: LVZ-Archiv

Das Messe-Männchen unweit des Marktes zur Herbstmesse 1980. © Quelle: LVZ-Archiv

Politische Prominenz bei der Herbstmesse 1982 in Leipzig. © Quelle: LVZ-Archiv

Lesunge auf der Buchmesse 1982 in Leipzig. © Quelle: Armin Kühne

Besucher der Herbstmesse 1983 auf dem Sachsenplatz (Heute Standort Museum der Bildenden Künste). © Quelle: LVZ-Archiv

Ankunft von Messe-Besucherinnen und -Besuchern im Herbst 1983 auf dem Flughafen Leipzig. © Quelle: LVZ-Archiv

Der Leipziger Hauptbahnhof zur Frühjahrsmesse 1983. © Quelle: LVZ-Archiv

Eingang zur Petersstraße während der Frühjahrsmesse 1983. © Quelle: LVZ-Archiv

Blick auf die Hainstraße während der Frühjahrsmesse 1983. © Quelle: LVZ-Archiv

Ausgabe der Veranstaltungskarten bei der Herbstmesse 1984. © Quelle: LVZ-Archiv

Werbung auf dem Leipziger Hauptbahnhof zur Herbstmesse 1984. © Quelle: LVZ-Archiv

Leipziger Innenstadtleben zur Frühjahrsmesse 1984. © Quelle: LVZ-Archiv

Blick auf das Messegelände (heute Alte Messe) während der Herbstmesse 1985. © Quelle: LVZ-Archiv

Ankommenden Besucherinnen und Besucher zur Herbstmesse 1985. © Quelle: LVZ-Archiv

Drehorgel-Unterhaltung zur Herbstmesse 1985 in Leipzig. © Quelle: LVZ-Archiv

Leipziger Innenstadt zur Herbstmesse 1985. © Quelle: LVZ-Archiv

Blick auf die Grimmaische Straße während der Herbstmesse 1985. © Quelle: LVZ-Archiv

Blick von der Hainstraße auf den Markt zur Herbstmesse 1985. © Quelle: LVZ-Archiv

Andrang in der Petersstraße zur Frühjahrsmesse 1985. © Quelle: LVZ-Archiv

Eingang zur Frühjahrsmesse 1985. © Quelle: LVZ-Archiv

Abflug einer Concorde-Überschallmaschine während der Frühjahrsmesse 1986 in Leipzig. © Quelle: Wolfgang Kluge

Blick auf den Russischen Pavillion während der Frühjahrsmesse 1986. © Quelle: LVZ-Archiv

Am ungarischen Stand während der Buchmesse 1986. © Quelle: Armin Kühne

Messehalle mit Freizeitprodukten bei der Herbstmesse 1987. © Quelle: LVZ-Archiv

Politische Prominenz bei der Herbstmesse 1987 in Leipzig. © Quelle: Bundesarchiv

Die Petersstraße während der Herbstmesse 1988. © Quelle: LVZ-Archiv

Südfrüchte in der Auslegware während der Frühjahrsmesse 1989. © Quelle: LVZ-Archiv

Passantinnen und Passanten in der Hainstraße während der Frühjahrsmesse 1989. © Quelle: LVZ-Archiv

Andrang am Stand der USA zur Buchmesse 1989. © Quelle: Uwe Pullwitt

Am Stand des Aufbau-Verlags während der Buchmesse 1989. © Quelle: Uwe Pullwitt

Leserinnen und Leser während der Buchmesse 1989. © Quelle: Uwe Pullwitt

