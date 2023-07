Bis zu 36 Grad: Leipzig könnte am Wochenende Temperaturrekord knacken

Leipzig. Leipzig muss sich am Wochenende auf große Hitze einstellen. Grund dafür ist eine Hitzewelle im Norden Marokkos. Dort wurden Anfang der Woche 47 Grad gemessen. „Diese extreme Hitze macht sich ab Freitag bei uns in Deutschland breit“, erklärt Wetterexperte Dominik Jung vom Portal wetter.de auf LVZ-Anfrage.

Bereits am Freitag erreichen die Temperaturen in Leipzig bis zu 30 Grad. „Uns erwartet ungestörter Sonnenschein“, erklärt auch Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Nur vereinzelt können ein paar Wolken zu sehen sein. Die seien aber kaum spürbar.

Am Samstag und Sonntag klettern die Temperaturen dann auf mehr als 30 Grad – es wird heiß und schwül. Für Samstag prognostiziert die Wetterexpertin 32 bis 33 Grad. Am Sonntag können es dann sogar bis zu 36 Grad werden. Regnen soll es nicht, die Leipzigerinnen und Leipziger dürfen sich also über bestes Ausflugswetter freuen.

Temperaturrekord in Leipzig möglich

Damit könnte am Wochenende (8. und 9. Juli) in Leipzig womöglich am Hitzerekord gekratzt werden. Eine Datenauswertung der LVZ aus 177 Jahren Wetterbeobachtung zeigt, dass der 8. Juli 1938 mit 33 Grad bisher der heißeste 8. Juli in Leipzig war. Am 9. Juli wurde der Höchstwert 2002 gemessen. Damals zeigte das Thermometer 34,3 Grad an.

Hohe Waldbrandgefahr in Teilen Sachsens

Mit den hohen Temperaturen und anhaltender Trockenheit steigt auch die Waldbrandgefahr. Insbesondere für Sonntag − der Wochentag, an dem es statistisch betrachtet am häufigsten brennt − warnt der sächsische Forstbetrieb vor einer hohen oder sehr hohen Waldbrandgefahr (Stufe 4 beziehunsgweise 5) in Teilen des Freistaats.

„Selbst in den Kammlagen des Erzgebirges erreicht die Waldbrandgefahr die mittlere Stufe 3“, heißt es in einer Mitteilung. Die allermeisten Waldbrände werden durch Menschen verursacht. Sachsens Forstminister Wolfram Günther (Grüne) bittet aus diesem Anlass alle Besucherinnen und Besucher, die Regeln zu respektieren und so Waldbrände zu vermeiden. „Deshalb meine dringende Bitte, sich verantwortungsvoll zu verhalten, im Wald nicht zu rauchen, kein Feuer zu machen und nur auf ausgewiesenen Parkplätzen zu parken“, sagte Günther laut der Mitteilung.

Der Start in die neue Woche bleibt zunächst heiß. In der Nacht zu Montag ziehen allerdings ein paar Wolken auf, die vereinzelt zu Schauern und Gewittern führen können. In der nächsten Woche werden die Temperaturen mit unter 30 Grad dann wieder etwas angenehmer.

