﻿„Leute standen eine Stunde an“: So lief der Hitze-Samstag in Leipziger Freibädern

Leipzig. Es gibt Menschen, die lassen sich von 36 Grad Hitze im Schatten nicht beeindrucken, von vollen Freibädern und Schlangen an den Kassen schon gar nicht. Ellena Rabe und Roswitha Zänker sind zwei von ihnen, und das hat Gründe: Die beiden Rentnerinnen bezeichnen sich selbst als Stammgäste im Sommerbad Kleinzschocher. Heiße Tage kennen sie also. „Wir kommen seit zehn Jahren fast jeden Tag her“, sagt Ellena. Im Sommer sei das Freibad fast so etwas wie das eigene Wohnzimmer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist Samstagnachmittag in Leipzig-Kleinzschocher – und noch immer stehen Dutzende Menschen vor dem Kassenhäuschen. Dass es voll ist an Leipzigs Seen und in den Freibädern, kommt nicht überraschend. Den Mitarbeitern der Leipziger Wasserwerke genügte am Freitag schon ein Blick auf die Wetter-App, um zu erahnen, was sich da am Samstag anbahnt: Es wird voll, und zwar so richtig.

Sommerbad Kleinzschocher: „Es gibt noch Platz“

Einen Tag später zeigt sich: Überrannt wird das Bad in Kleinzschocher am Nachmittag immerhin nicht. Mit etwas Glück findet sich noch ein Platz im Schatten. Und wer will, kann schwimmen, ohne mit anderen Badegästen zu kollidieren. „Es geht noch mit den Besucherzahlen“, sagt auch Ellena Rabe. Klar, es sei schon voller als unter der Woche. „Es gibt aber noch Platz.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Eine halbe Stunde, schätzt ihre Freundin Roswitha, hat es am Morgen am Eingang gedauert. „Leute weiter hinten standen aber eine Stunde an“, sagt sie. Einen Grund für die Wartezeit haben die beiden ausgemacht: „Der Bondrucker an der Kasse ist schuld, der ist immer langsam.“ Im Hintergrund macht ein Bademeister seine Runden, und schon bildet sich eine neue Schlange: Dieses Mal warten rund ein Dutzend Menschen vor dem Imbiss.

Gewalt in Berlins Freibädern: „In Leipzig ist die Situation eine ganz andere“

Insgesamt sechs Freibäder betreiben die Wasserwerke in der Messestadt – vom Ökobad Lindenthal über das Sommerbad Schönefeld bis hin zum Schreberbad im Zentrum-West. Zwischen Badespaß, Rutschen und Pommesgeruch kann es schon mal in Vergessenheit geraten, aber: Mit dem Ruf von Freibädern ist es gerade, gelinde gesagt, ja so eine Sache. In Berlin kam es zu Ausschreitungen, das Columbiabad in Neukölln hat vorerst geschlossen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„In Leipzig ist die Situation eine ganz andere“, sagt Marc Backhaus, einer der Sprecher der L-Gruppe. In der Hauptstadt seien die Anlagen so groß, dass man kaum Übersicht habe. „Wir sind frohen Mutes, dass es zu diesen Situationen in Leipzig nicht kommt. Wir haben gesehen, dass die Leute hier einfach froh sind, dass sie ins Freibad gehen können.“ Warum also überhaupt von Berlin sprechen, wenn es in Leipzig entspannt bleibt?

Mitarbeiter aus Leipzig berichtet von Beleidigungen

Wer sich mit Mitarbeitern in den Freibädern unterhält, erfährt, dass sich durchaus auch etwas in Leipzig geändert hat. „Es wird schlimmer“, sagt ein Mitarbeiter im Schreberbad, der selbst auf das Thema zu sprechen kommt. „Ich mache das seit zehn Jahren, aber es ist mehr geworden: Es gibt Beschimpfungen, man wird bespuckt.“ Meist gingen diese Aktionen von Jugendlichen im Alter von 15 bis 25 Jahren aus.

Der Chef des Schreberbades im Zentrum-West ist Thomas Makan. Auch ihm ist etwas aufgefallen: „Ich habe seit letztem Dienstag bemerkt, dass weniger Werbung gemacht wird. Den sonst üblichen Spruch in der Wettervorhersage, ,es ist Freibadwetter’, habe ich nicht gehört.“ Für ihn zeige das: „Mit dem Thema wird sensibler umgegangen.“

„Natürlich kommt es mal zu einer hitzigen Situation“

Ellena Rabe (72) und Roswitha Zänker (74) sind Stammgäste im Sommerbad Kleinzschocher. © Quelle: Andre Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Samstag besuchen unterdessen auch Menschen das Schreberbad, die sich im Freibad sicherer fühlen als am See. „Wir wohnen in der Nähe und kommen oft hier her – es ist ja erschwinglich. An den Seen ist es außerdem unorganisierter“, sagt Safira, die aus Großbritannien kommt. Im Freibad freue sich die Tochter über eine Rutsche, und die Mutter weiß, dass für Sicherheit gesorgt ist: Schließlich sind die Becken bewacht. Und da wäre noch etwas, sagt Safira: „Hier fließt weniger Alkohol als am See.“

Im Sommerbad Kleinzschocher strahlen auch die Rentnerinnen Ellena Rabe und Roswitha Zänker Gelassenheit aus. „Wir fühlen uns hier sicher“, sagt Ellena. „Natürlich kommt es mal zu einer hitzigen Situation, aber das ist ja ganz normal.“ Die Stammgäste erzählen, dass sie ihre Augen offenhalten. Davon profitiert dann auch das Personal: „Wir melden ab und zu mal etwas dem Bademeister und sagen: Schauen Sie da mal hin.“

LVZ