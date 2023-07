﻿Leichte Kost und Kühlhandtücher: Wie Kliniken und Seniorenheime dem Extremwetter trotzen

Leipzig. Die Hitze setzt sich fest. In den vergangenen und den kommenden Tagen liegen die Temperaturen bei knapp 30 Grad oder – wie am Dienstag – deutlich darüber. Kreislauferkrankungen, Schwellungen oder Atemnot können die Folge sein, vor allem bei Älteren. Wie ist die Lage in den Krankenhäusern, und mit welchen Mitteln begegnet ein Seniorenheim dem Extremwetter?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Notaufnahme des Helios-Park-Klinikums gab es in den vergangenen Tagen noch kein übermäßiges Patientenaufkommen aufgrund der Hitze, informiert Sprecherin Luisa Winkler. Das Team sei auf die warmen Sommermonate gut vorbereitet. „Unsere Notaufnahme und Räumlichkeiten sind klimatisiert und wir haben genug Medikamente auf Vorrat, um auf einen erhöhten Bedarf durch einen möglichen Anstieg an Kreislauferkrankungen oder Ähnlichem reagieren zu können.“

Hitze in Leipzig: Typische „Sommerfälle“ am Uniklinikum

Das Uniklinikum vermeldet: „Natürlich haben wir derzeit mehr Patienten mit Beschwerden, die mit den sommerlichen Temperaturen zusammenhängen – Kreislaufprobleme aufgrund zu geringer Trinkmenge oder zu langem Aufenthalt in der Hitze et cetera“, sagt Sprecherin Helena Reinhardt. Da das aber die typischen „Sommerfälle“ seien, erfordere dies keiner besonderen Vorbereitung. Auffällig mehr Fälle gäbe es jedenfalls nicht – „wobei wir feststellen, dass wir seit einiger Zeit in der Notaufnahme insgesamt überdurchschnittlich viele Fälle behandeln.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei Rettungsfahrten registriert die Stadt Leipzig noch keine erhöhten Einsatzzahlen. Ohnehin sieht die zuständige Branddirektion „keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen den Temperaturen und einem erhöhten Einsatzaufkommen. An einem der heißesten Tage des vergangenen Jahres lag die Anzahl der Einsatzfahrten sogar deutlich unter dem Jahresdurchschnitt.“

Lesen Sie auch

In den Seniorenheimen helfen leichte Kost und Kühlhandtücher

Manchmal ist es die Summe der scheinbaren Kleinigkeiten, die gesundheitliche Beeinträchtigungen verhindern können. In den Leipziger ASB-Seniorenheimen stellt Küchenchef Andreas Lehmann in diesen Tagen noch mehr als sonst auf leichte Kost um, wie ASB-Sprecherin Kathrein Trute berichtet, „es sind also auch immer Salate und Früchte im Angebot“.

Besonders geachtet wird darauf, dass ausreichend getrunken wird. „Es gibt zahlreiche Wasserspender in den Einrichtungen, auch für Mitarbeitende, und die Bewohner erhalten dazu ungesüßten Tee.“ Gegen die Sonneneinstrahlung können Zimmer mit Jalousien und Vorhängen geschützt werden, nicht zuletzt ist Ruhe wichtig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Müll stinkt bei Hitze? Das muss nicht sein Essensreste in der Biotonne entwickeln trotz Brut-Temperatur keine übermäßigen Gerüche, wenn die Behälter im Schatten aufgestellt und geschlossen sind und deren Ränder sauber gehalten werden, rät das Stadtreinigungsamt Leipzig. Werden Küchenabfälle in Krepp- oder Zeitungspapier gewickelt, wird Feuchtigkeit gebunden und Geruchsbildung gemindert. Dieselbe Wirkung haben Gesteinsmehl – erhältlich im Baumarkt – sowie Kalk. Noch ein Tipp von Stadtreinigungs-Sprecherin Susanne Zohl: Frischer Rasenschnitt sollte erst kurz vor dem Leertag in den Behälter geschüttet werden.

Für das Personal hat die ASB-Beauftragte für Arbeitsschutz bereits im vergangenen Jahr Empfehlungen bei Sommerhitze erarbeitet. Spezielle Kühlhandtücher werden eingesetzt, und entgegen der Regel sind kurze Hosen erlaubt, „sofern die Vorgaben für Arbeitsschutzkleidung dem nicht entgegenstehen“, so Trute.

Bis mindestens Mitte der kommenden Woche jedenfalls wird es sehr warm bis heiß bleiben, kündigen die Wetterdienste an. Um Hitzesymptomen vorzubeugen, empfiehlt die Leitende Oberärztin des Helios-Notfallszentrums, Constanze Fehske, eiskalte oder alkoholische Getränke als Durstlöscher zu vermeiden, ebenso fette und schwer verdauliche Speisen. Stattdessen helfen mehrere kleinere, leichte Mahlzeiten aus wasserhaltigen Obst- und Gemüsesorten.

LVZ