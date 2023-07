Hitzerekord, Großbrand und CSD-Parade - das war der Samstag in Leipzig

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

gegen 11.15 Uhr telefonierte ich heute mit dem Schichtleiter der Feuerwehr-Notrufzentrale in Leipzig. Er sprach von „höchster Alarmbereitschaft“ mit Blick auf die steigende Waldbrandgefahr. Keine Stunde später standen 100 seiner Kameraden am nördlichen Stadtrand auf einem Getreidefeld und kämpften gegen ein Flammenmeer so groß wie 43 Fußballfelder.

Als das Feuer ausbrach, stieg eine große, kilometerweit sichtbare Rauchsäule auf. Nur mit Hilfe örtlicher Landwirte konnte verhindert werden, dass sich der Brand weiter ausdehnt und auf Gebäude übergreift - so wie am Donnerstag in Grünau, als 16 Gartenlauben durch Flammen zerstört wurden. Die beiden Fälle zeigen: Die Trockenheit ist ein Problem, das auch in Städten zunehmend zur Gefahr wird. Ein Funke genügt, um Felder, Wiesen und Wälder in Feuerwalzen zu verwandeln.

Auf einem Feld zwischen Seehausen und Podelwitz im Norden Leipzigs brach am Samstagmittag ein Großbrand aus. © Quelle: Michael Strohmeyer

Der Brand im Leipziger Norden konnte zum Glück nach zwei Stunden gelöscht werden. Auch diesmal ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Wo haben Sie diesen Samstag verbracht? Mit rund 36 Grad war es der bisher heißeste Tag des Jahres in Leipzig. Auch ein Allzeit-Hitzerekord wurde geknackt: So warm war es noch nie an einem 15. Juli. Mein Kollege Florian Reinke war in Leipzigs Freibädern unterwegs, wo die Menschen bis zu einer Stunden anstanden, um reingelassen zu werden.

Die Gluthitze setzte auch den tausenden Parade-Teilnehmern des Christopher Street Day (CSD) zu, die am Nachmittag durch die Innenstadt zogen und für die Anerkennung sexueller Vielfalt demonstrierten. Die Route war wegen der hohen Temperaturen extra verkürzt worden. Viele kamen dennoch in bunten und teils spektakulären Kostümen, wie unsere große Bildergalerie zeigt.

Warum der CSD so wichtig ist, haben zwölf Teilnehmende meinem Kollegen Mathias Orbeck erzählt. Auch er mischte sich bei der Hitze unter die Demonstrierenden, zusammen mit unserem Fotografen André Kempner und Social-Media-Redakteurin Vanessa Gregor. Auf dem LVZ-Instagram-Kanal finden Sie Video-Impressionen vom Tag.

Bild des Tages

Leipzig feiert bunt: In Regenbogenfarben zogen tausende Menschen bei der CSD-Parade vom Augustusplatz über den Ring. © Quelle: Andre Kempner

Der CSD in Bildern: Hier finden Sie unsere große Fotogalerie.

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Mietspiegel stuft Tausende Wohnungen billiger ein: Leipzigs neuer Mietspiegel bringt eine Besonderheit mit, die Tausende Haushalte vor höheren Wohnkosten schützen dürfte. Am stärksten wirkt sich das in Gründerzeithäusern und Neubauten aus, Leipzigs neuer Mietspiegel bringt eine Besonderheit mit, die Tausende Haushalte vor höheren Wohnkosten schützen dürfte. Am stärksten wirkt sich das in Gründerzeithäusern und Neubauten aus, wie mein Kollege Jens Rometsch erklärt.

Freie Fahrt auf der A 72: Nach 20 Jahren Bauzeit wurde heute das letzte Teilstück zwischen Leipzig und Rötha für den Verkehr freigegeben, zunächst aber nur einspurig. Nach 20 Jahren Bauzeit wurde heute das letzte Teilstück zwischen Leipzig und Rötha für den Verkehr freigegeben, zunächst aber nur einspurig. Wie es sich auf der neuen Strecke fährt, hat mein Kollege Heiko Stets ausprobiert.

OBM im Sommerinterview: Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) bezog im Gespräch mit Sachsen Fernsehen Stellung zur Zukunft des Verkehrs, zur Flüchtlingsunterbringung, dem Erstarken der AfD, zu knappem Wohnraum und der Gender-Debatte. Einen autofreien Ring hält er für möglich, wenn auch nicht in den nächsten fünf Jahren. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) bezog im Gespräch mit Sachsen Fernsehen Stellung zur Zukunft des Verkehrs, zur Flüchtlingsunterbringung, dem Erstarken der AfD, zu knappem Wohnraum und der Gender-Debatte. Einen autofreien Ring hält er für möglich, wenn auch nicht in den nächsten fünf Jahren. Hier seine wichtigsten Aussagen zum Nachlesen und als Video-Zusammenfassung.

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Gewitter im Anmarsch: Eine Kaltfront soll laut DWD in der Nacht zum Sonntag den Raum Leipzig erreichen. Gewitter und Regenschauer drohen. Mit der großen Hitze ist es erst einmal vorbei: Erwartet werden bis zu 28 Grad.

Preisgekröntes im Sommerkino: Der Film „Triangle of Sadness“ läuft am Sonntag um 21.30 Uhr bei den Filmnächten Scheibenholz. Die starbesetzte Satire des Schweden Ruben Östlund kommt mit bissigem Humor und daher – und gewann 2022 die Goldenen Palme in Cannes.

Ich wünschen Ihnen einen schönen Abend und immer ein schattiges Plätzchen.

Ihr Robert Nößler

Mitglied der Chefredaktion

Abonnieren Sie auch

Frische Luft

Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach.

Hier abonnieren

LVZ