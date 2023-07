Am Freitagmorgen in der Waldstraße: Zwei Bauleute der Leipziger Firma HTR-Bau dirigieren südlich des Elstermühlgrabens ein 20 Tonnen schweres Schachtbauwerk (M.) zu einer vorbereiteten Baugrube. Der Stahlbeton-Klotz hängt am Haken eines 150-Tonnen-Kranes (r.). An beiden Seiten des Wasserlaufs (links oben) sind schon die Widerlager für die neue Brückenkonstruktion zu sehen.

© Quelle: André Kempner