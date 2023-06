16-Jähriger an den Höfen am Brühl überfallen und ausgeraubt

Leipzig. Ein 16-Jähriger ist bei einem Raubüberfall am späten Montagabend im Stadtzentrum leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 23.15 Uhr auf der Richard-Wagner-Straße nahe der Höfe am Brühl. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich zu melden.

Bestohlen in Leipzig: Bauchtasche weg

Der 16-Jährige war auf der Richard-Wagner-Straße unterwegs, als vier junge Männer ihn verfolgten und sich ihm schließlich in den Weg stellten, so die Polizei am Dienstag. Einer der Unbekannten habe dem 16-Jährigen seine Bauchtasche abnehmen wollen, dieser weigerte sich. Daraufhin traten und schlugen die Täter auf den Jugendlichen ein, wodurch dieser leicht verletzt wurde.

Die Gruppe flüchtete mit der erbeuteten Bauchtasche Richtung Innenstadt bzw. Richard-Wagner-Platz. In der Bauchtasche befanden sich persönliche Gegenstände des Opfers, deren Wert die Polizei auf einen mittleren dreistelligen Bereich schätzt.

Die vier Unbekannten werden als dunkel gekleidete, junge Männer beschrieben, die zwischen 17 und 20 Jahre alt sind. Drei von ihnen sind etwa 1,75 Meter groß, einer circa 1,85 bis 1,95 Meter.

Zeuginnen und Zeugen werden gesucht

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den Tatverdächtigen geben können, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666 zu melden.

