﻿„Höfe am Brühl“: Leipzig will Shoppingcenter mehr Verkaufsfläche erlauben

Die Stadt Leipzig will dem Shoppingcenter „Höfe am Brühl“ deutlich mehr Verkaufsfläche zubilligen, um die City gegen den wachsenden Online-Handel zu stärken. Auch sollen mehrere Sortimentsbeschränkungen für die Höfe wegfallen – und der Boulevard davor die schon lange versprochenen Sitzbänke und Grün erhalten.

Leipzig. Das Leipziger Shoppingcenter „Höfe am Brühl“ soll seine Verkaufsflächen um 3500 Quadratmeter vergrößern dürfen. Das sieht ein Aufstellungsbeschluss für Änderungen am Bebauungsplan vor, über den der Stadtrat am 18. Januar 2023 befinden soll. Demnach wären statt der bisher festgesetzten Gesamtverkaufsfläche von 27.500 Quadratmetern in Zukunft 31.000 Quadratmeter zulässig.

Das zum französischen Handelsriesen Unibail-Rodamco-Westfield gehörende Center war im September 2012 eröffnet worden. Es bemühe sich schon seit 2016 um eine entsprechende Erweiterung, heißt es in der Ratsvorlage. „Dabei sollen insbesondere auch die im Gebäudebestand vorhandenen, noch unvermieteten Flächen, die nicht für Gastronomie und Dienstleistungen vorgesehen oder geeignet sind, für den Einzelhandel aktiviert werden.“ Es gehe ausschließlich um die Aktivierung von Flächenreserven innerhalb der zwei bestehenden Gebäudeflügel.

Mehr Platz für Möbel und Spielwaren

Außerdem solle die Beschränkung des Anteils der Betriebe mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche entfallen und die Höchstgrenzen für bestimmte Sortimente erweitert werden. Dabei gehe es vor allem um die Sortimente „Bekleidung, Schuhe“, „Hausrat, Einrichtung, Möbel“ sowie „Bücher, Papier-Bürobedarf-Schreibwaren, Spielwaren“. Seit der Schließung des Karstadt-Warenhauses im Februar 2019 seien die Höfe der größte Einkaufsmagnet in der Leipziger City. Ihm solle mehr Flexibilität zugestanden werden, um die gesamte Innenstadt gegen den weiter zunehmenden Onlinehandel zu stärken.

Ein Gutachten des Büros Dr. Lademann & Partner vom September 2021 habe ergeben, dass „sich durch die angestrebten Maßnahmen mehr als unwesentliche Auswirkungen auf den innerstädtischen Einzelhandel vollständig ausschließen lassen“. Gerade auch wegen der Erfahrungen aus der Corona-Pandemie seien die Eigentümer solcher Center gut beraten, ihre Immobilien „neu zu justieren“.

Läden sollen sich zum Brühl öffnen

Zugleich wolle das Rathaus die Gelegenheit nutzen, um mit dem Eigentümer der „Höfe am Brühl“ einen städtebaulichen Vertrag über die Erhöhung der Aufenthaltsqualität des Brühls abzuschließen. Dafür gebe es einen Entwurf, der dort unter anderem Bäume in Pflanztrögen und Sitzmöglichkeiten vorsehe. „Zudem wird die Verwaltung das Ziel einer vertraglichen Regelung zur weitergehenden Öffnung der Läden am Brühl verfolgen.“ Hintergrund: Der bislang gültige Bebauungsplan aus dem Jahr 2009 umfasst auch Teile der angrenzenden Straßen. Die Stadtplaner wünschen sich schon lange, dass mehr Läden und Gastronomie-Betriebe auch einen direkten Zugang vom Brühl bekommen.

Die Erhöhung der Aufenthaltsqualität auf dem (im Bereich der Höfe bislang kahlen) Brühl hatte der Stadtrat bereits im Oktober 2019 beschlossen. Die CDU-Fraktion stellte dazu jüngst eine Nachfrage an die Verwaltung. Sie möchte wissen, welche „konkreten Fortschritte“ seither bei der Umsetzung dieses Beschlusse erzielt wurden und wie ein neues „Andienungskonzept Innenstadt“ vorankommt.