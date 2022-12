Umfrage in Bad Lausick Umfrage in Bad Lausick

Seit Donnerstag läuft auch im Landkreis Leipzig der Verkauf von Silvesterfeuerwerk. Dieses zu zünden, ist am 31. Dezember nach zwei Jahren mit Einschränkungen wieder weitgehend möglich. Die LVZ ging in Bad Lausick der Frage nach, ob die Menschen vielleicht die Lust an der Silvester-Böllerei verloren haben oder in diesem Jahr diesbezüglich womöglich erst recht „die Sau rauslassen“ wollen.