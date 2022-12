﻿Aktivisten besetzen Audimax: So lief das Gespräch mit der Uni-Leitung

Erneut Razzia gegen Klimaschützer der „Letzten Generation“ unter anderem in Leipzig

Die Strafverfolgungsbehörden gehen wieder gegen Mitglieder der „Letzten Generation“ vor. Am Dienstagmorgen wurden in elf Bundesländern Wohnungen durchsucht – darunter auch in Leipzig. Der Vorwurf lautet: Bildung einer kriminellen Vereinigung.