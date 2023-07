Leipzigs Hörspielsommer startet: Das hören Sie beim Fest für die Ohren

Leipzig. Am Samstag startet das Programm des diesjährigen Hörspielsommers, wie immer am Richard-Wagner-Hain. Bis zum 16. Juli trifft sich hier unter freiem Himmel die deutschsprachige Hörspielszene für Live-Aufführungen, Wettbewerbe und zum gemeinsamen Zuhören. Zu dem kostenlosen Event werden auch in diesem Jahr wieder über 10.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hörspielsommer Leipzig: Kostenloses Programm über neun Tage

Schon zum 21. Mal bietet der Hörspielsommer einen alternativen Zugang zur Kultur, die meist doch übers Sehen erfahren wird. Dabei gibt es an den neun Tagen unterschiedlichstes Programm, das vormittags kindgerecht gestaltet wird. Ab 18 Uhr übernimmt, laut Veranstalter, jeden Abend das Erwachsenenprogramm.

Am ersten Abend, dem kommenden Samstag, läuft ein Stück über zwei Punks und ihren Umgang mit dem Älterwerden. „No Future – Jetzt erst recht! Wie man mit Punk alt wird“ stammt von Ralf bei der Kellen, dessen Stimme so manchen Hörenden vom Sonntagsrätsel des Deutschlandfunks bekanntvorkommen könnte. Weiter geht der Samstag am Wagner-Hain mit einem Konzert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hörspielsommer 2019 im Wagnerhain in Leipzig. Menschen lauschen den Geschichten und der Musik. © Quelle: Andre Kempner

Leipzig nächste Woche: Radioballett und Wettbewerbe

Das kostenlose Programm zeichnet sich durch seine unterschiedlichen Modi aus: Live-Hörspiele und -Konzerte gibt es ebenso wie Workshops und Performances. Ein Radioballett steht für Dienstagabend auf dem Programm, am Freitag Hörspiele auf Englisch. Wichtig für die Szene sind auch die Wettbewerbe, die in unterschiedlichen Kategorien auf die verschiedenen Tage aufgeteilt sind.

Wer einmal nicht am Richard-Wagner-Hain dabei sein kann, hat gute Chancen, durch eine Live-Übertragung des Studierendenradios mephisto97.6 trotzdem aus der Ferne zuhören zu können.

LVZ