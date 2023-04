﻿Hohe Auszeichnung für Lehrer des Leipziger Ostwald-Gymnasiums

Einem früheren Lehrer des Wilhelm-Ostwald-Gymnasiums wird am Montag der Deutschen Lehrkräftepreis in der Kategorie „Ausgezeichnete Lehrkräfte“ verliehen.

Leipzig. Das Lob ist deutlich und vielfältig – und es hat die Jury überzeugt: „Viele Schülerinnen und Schüler müssen sich auf die durchaus anspruchsvollen Klausuren kaum vorbereiten“, heißt es da, „denn die Inhalte werden so interessant und vor allem verständlich vermittelt, dass sie in den Köpfen bleiben. Und das auch lange nach der Klausur.“ Auch dieses Statement klingt nach Schule aus dem Lehrbuch: „Er ist auf jede noch so abwegige Frage von uns eingegangen, hat uns als geschätzte und respektierte Teilnehmer des Unterrichts angesehen, ebenso behandelt und selbst nie den Spaß und das Lachen verloren.“

Andreas Börstler dürfte zu jenen Lehrern gehören, denen die Schülerinnen und Schüler des Wilhelm-Ostwald-Gymnasiums nach der Pensionierung ganz besonders hinterher trauern. Sie haben ihn für den Deutschen Lehrkräftepreis 2022 nominiert; die Jury ist ihnen gefolgt. Am Montag wird dem pensionierten Pädagogen der Preis in der Kategorie „Ausgezeichnete Lehrkräfte“ verliehen. 8500 Schülerinnen und Schüler hatten mehrere Hundert Lehrerinnen und Lehrer vorgeschlagen, wie Sarah Böke vom Deutschen Philologenverband erklärt. Der richtet den Wettbewerb zusammen mit der Heraeus Bildungsstiftung aus. Zehn Lehrkräfte, vier Schulleitungen und vier Lehrkräfte-Teams aus insgesamt elf Bundesländern werden nun in Berlin für ihre Leistungen prämiert.

Wird ausgezeichnet: Andreas Börstler. © Quelle: privat

Andreas Börster war Lehrer für Biologie und Chemie sowie Oberstufenberater. Seine Schülerinnen und Schüler heben in ihren Nominierungen seine Unterrichtsgestaltung hervor: „Neben Experimenten und der Mikroskopie sticht vor allem das mehrwöchige Projekt zu unserem benachbarten See, dem Silbersee, heraus. Das Projekt hat nicht nur den Klassenverband durch die Teamarbeit gestärkt, sondern auch unser Interesse für unser einheimisches Ökosystem geweckt.“ Andreas Börstler habe regelmäßig Materialien in den Unterricht eingebaut, die über den Lehrplan und standardmäßigen Unterricht hinausgehen. „Die guten Noten haben nichts mit einer nachsichtigen Bewertung oder anspruchslosen Aufgaben zu tun, sondern viel mehr mit seinem Können als Lehrer.“ Der Pädagoge habe Schülerinnen und Schülern sogar die Kooperation mit Forschungsinstituten und eigenständige Forschung ermöglicht. „Der wichtigste Punkt dieser Nominierung ist die Motivation und Freude, die Herr Börstler in den Unterricht bringt.“

Der „Deutsche Lehrkräftepreis“ wird in drei Kategorien vergeben: In „Ausgezeichnete Lehrkräfte“ nominieren Schülerinnen und Schüler des laufenden und vorherigen Abschlussjahres aus dem Sekundarbereich ihre besonders engagierten Lehrkräfte, die das verantwortungsvolle Miteinander fördern und deren soziale Kompetenz sie persönlich erlebt haben. „Unterricht innovativ“ wendet sich an Lehrkräfte im Sekundarbereich an deutschen Schulen, die Unterrichtsmodelle für die Schule der Zukunft konzipieren und mit innovativen Unterrichtsideen arbeiten. Für „Vorbildliche Schulleitung“ nominieren Kollegien ihre Schulleitung oder auch Leitungsteams. Darüber hinaus werden zwei Sonderpreise vergeben: die Auszeichnung „Umwelt und Nachhaltigkeit“ des Cornelsen-Verlags sowie die Kategorie „Kulturelle Bildung“ der Stiftung des Wirtschaftsprüfungsunternehmens PricewaterhouseCoopers. Schirmherrin ist Bettina Stark-Watzinger, Bundesministerin für Bildung und Forschung. Es gab keine fachliche Beschränkung, alle Schulformen waren willkommen. Die Preisgelder in der Gesamthöhe von 60.000 Euro sind zweckgebunden und sollen für Projekte im Unterricht verwendet werden.