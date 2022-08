Montagsdemo im September 2004 gegen die neuen Hartz-IV-Gesetze in der Leipziger Schillerstrasse: Daran will die Linke anknüpfen, die für den 5. September 2022 in Leipzig eine Montagsdemo gegen hohe Energiepreise organisiert. Das wird kritisiert, weil der Begriff Montagsdemo für viele Menschen mit dem Herbst ’89 eine hohe symbolische Bedeutung gewonnen hat.

© Quelle: Armin Kühne