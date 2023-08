Hohe Hürden für freies Kiffen – Leipzig Cannabisclub enttäuscht

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist auf den Entwurf seines Cannabisgesetzes mächtig stolz und spricht von einer Wende in der Drogenpolitik. In speziellen Vereinen, sogenannten Cannabis-Clubs, sollen Mitglieder Pflanzen gemeinschaftlich anbauen und die Droge gegenseitig abgeben dürfen. Doch was sagen eigentlich die Betroffenen? Mein Kollege Mark Daniel hat den Gründer eines solchen Clubs in Leipzig getroffen.

Die Begeisterung hält sich bei ihm in Grenzen. „Eine Legalisierung mit dieser Art von Einschränkungen ist inkonsequent und wenig wert“, urteilt der 34-Jährige, der sich seit Jahren gegen das Verbot des Rauschmittels einsetzt. Vor allem in Großstädten sieht er Probleme und benennt sie auch genau.

Grundsätzlich soll laut Gesetz gelten: Für Erwachsene sind maximal 50 Gramm Cannabis pro Monat erlaubt, für 18- bis 21-Jährige nur 30 Gramm und maximal 10 Prozent THC-Gehalt. Der Verein darf höchstens 500 Mitglieder haben. Auch bei dieser Regelung sieht Vereinschef Patrick Gebhardt hohes Konfliktpotential. Um den Bedarf in Leipzig zu decken, müssten sich weit mehr als 100 Clubs gründen, die juristisch gesehen aber Vereine sind und vor dem Start eine ganze Reihe formaler Hürden überwinden müssen. Wer also erwartet hat, das mit dem Lauterbach-Gesetz nun das freie Kiffen einsetzt, muss enttäuscht und kann beruhigt werden – ganz nach Sichtweise.

Drei Tage Highfield Festival am Störmthaler See, das waren drei Tage Lieblingsbands der rund rund 35.000 Besucher, Party, aber auch subtropische Klimaverhältnisse mit einem kräftigen Regenguss inklusive. © Quelle: Kempner

Die Zeiten haben sich gewandelt. Hätten sich wohl die meisten Orte in Sachsen vor einigen Jahren noch über eine wirtschaftliche Großansiedlung gefreut, sieht das heute anders aus. So auch in Wiedemar, mit einer der letzten freien Flächen für eine größere Fabrik im Freistaat. Reporterin Denise Peikert war dort und hat mit den Menschen geredet. Bei diesem Wetter ist ein Saunabesuch vielleicht gerade nicht verlockend, es wird aber wieder kälter. Dann dürfte Kacper Zawadzki wieder alle Hände voll zu tun bekommen. Er ist polnischer Meister im Handtuchwedeln und arbeitet nun in der Meri-Sauna am Kulkwitzer See. Was seine Gäste von ihm erwarten dürfen, hat er Rainer Küster erzählt. Sie ist lebenswichtig für Frühchen, also Babys die deutlich vor dem Geburtstermin auf die Welt kommen – die Muttermilchbank an der Leipziger Uniklinik. Björn Meine hat sich dort umgeschaut , weiß jetzt, wie das Prinzip funktioniert und hat auch erfahren, dass die Einrichtung nach dem Ende der DDR selbst vor der Abwicklung stand.

Mit dem Akkuzug von Leipzig nach Chemnitz fahren, das soll im kommenden Jahr möglich sein. Das französische Unternehmen Alstom stellt dafür das notwendige Schienenfahrzeug vor. Bisher sind auf der Strecke Dieselzüge unterwegs.

Wie funktioniert das eigentlich mit den Minisolaranlagen auf dem Balkon? Sachsens Energiestaatssekretär Gerd Lippold erklärt es. Er ist von 17 Uhr an zu einem Informationsnachmittag in der Leipziger Stadtbibliothek zu Gast.

