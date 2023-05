Holen Sie sich das neue Deutschlandticket? Stimmen Sie hier ab

Leipzig Burghausen-Rückmarsdorf

Er wollte Unkraut mit Feuer bekämpfen: Gärtner setzt Laube und mehrere Schuppen in Brand

Weil er Unkraut in seinem Garten mit Feuer bekämpfen wollte, hat ein 74-jähriger Kleingärtner am Sonntag in Leipzig Burghausen-Rückmarsdorf seine Laube und mehrere Schuppen in Brand gesetzt.