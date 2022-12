﻿„Hier könnte ein Kleinstapler einbrechen“ – Holiday on Ice in der Arena Leipzig

„Holiday on Ice“ tourt mit 180 Auftritten durch 22 Städte. Wo die Herausforderungen im Aufbau liegen und warum die Olympia-Sieger im Eistanz Zeit für einen Gastauftritt in Leipzig haben.

Viele Athletinnen und Athleten des Casts haben ihre Wettkämpfe beendet, machen mittlerweile Trainerkarriere und nehmen an Shows wie „Holiday on Ice“ teil.

Leipzig. „Das Wasser wird in Schichten aufgespritzt. Insgesamt dauert es 48 Stunden, bis wir eine sieben Zentimeter dicke Eisschicht haben“, sagt Julia Kroll, die PR-Managerin von Holiday on Ice. In jeder Halle ist das der erste Arbeitsschritt. Es ist 15.30 Uhr am Premierentag in der Quaterback Immobilien Arena und dafür ziemlich ruhig. Bühnentechniker klettern probeweise an Strickleitern auf Follow-Spots in zehn Metern Höhe. Dort werden sie die zweistündige Veranstaltung lang sitzen und die Eiskunstläufer auf der kreidegeweißten Eisfläche mit Licht verfolgen. Bis ca. 3000 Besucher um 18 Uhr die Halle stürmen können gab es einiges zu tun. „An der Decke hängen 32 Tonnen Technik und auch der Boden trägt viel Gewicht. Unter uns ist zum Beispiel eine Sprunggrube der Leichtathletik. Da können selbst Kleinstapler einbrechen, wenn man das nicht weiß“, sagt Peter Koschmieder. Er ist hier Techniker und setzt die tollkühnen Ideen des Kreativdirektors um. Sieben 40-Tonner, gefüllt mit Kulissen, Requisiten und Technik legen insgesamt 8600 Kilometer zurück, um „A New Day“ – so heißt die aktuelle Inszenierung, in die Tour-Städte zu bringen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fünf Stunden dauert es, bis die 230 Scheinwerfer und Lichtelemente programmiert sind. © Quelle: Leo Maxim Schauer

„Es gibt weniger mentalen Druck“

Zurück auf dem Eis: Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron skaten ihre letzte Probe. Immer mit Augenkontakt, einander haltend in verschiedenen Posen drehen sie flotte Runden. Die diesjährigen Olympiasieger und mehrfachen Weltmeister im Eistanz zeigen heute die Kür, die ihnen den Punkte-Weltrekord sicherte. Warum das französische Paar überhaupt Zeit für Gastauftritte hat, beantwortet Cizeron: „Nach den Olympischen Spielen entschieden wir, ein Jahr komplett Wettkampf-Pause zu machen. Wir wollten uns etwas ausruhen und bei Tours und Shows dabei sein.“ Das sei trotzdem anspruchsvoll und das Reisen anstrengend, es gäbe aber viel weniger mentalen Druck, wie es bei Wettbewerben der Fall sei, fügt Papadakis hinzu. Weihnachten werden die beiden bei ihren Familien in Frankreich verbringen, weil sie nur die Opening-Shows begleiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron: Mit neun Jahren standen sie zum ersten Mal gemeinsam auf dem Eis. © Quelle: Klaus Trotter

Sechs Stunden am Tag auf dem Eis

Für die anderen 40 Athleten und Athletinnen aus 15 verschiedenen Nationen geht es erstmal nicht nach Hause. Hebungen und Würfe brauchen viel Muskelkraft und ständiges Training. In der Probezeit verbringt der Cast etwa sechs Stunden täglich auf dem Eis, dazu kommt Ausdauer-, Kraft- und Tanztraining und ein bisschen Schauspielunterricht. Nachdem die Eismaschine ein letztes Mal gekreist ist, werden die Türen für die Zuschauer geöffnet. Ströme von Menschen finden ihre Plätze, sitzen bald und erleben anschwellende Musik und eine Lichtshow, die ihren ersten Höhepunkt in der sich öffnenden, mit LED-Panels bestückten Kugel findet. Dem Ein- und Ausgang der Darsteller. Ab diesem Moment ist auf dem Eis immer etwas los, Menschen werfen sich durch die Luft, von der Decke sprühen Funken, einmal brennt das Eis. Freie Flächen gibt es nur, wenn Partnerchoreografien den Fokus setzen. So wie Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron, die per Lautsprecher angekündigt werden und die Erzählstruktur unterbrechen. Vielmehr scheint es der Show also um die sportliche Kunst zu gehen.

So schnell wie alles begonnen hat, endet es auch. Keine Abmoderation, keine Ehrenrunden. Licht an, Türen auf, Publikum raus. Und wie kommt das Eis wieder aus der Halle? „Am 27. Dezember kühlen wir die Fläche volle Pulle runter, bis es spröde wird. Dann hauen wir mit einer runden Eisenkeule drauf und schaufeln das Eis in Container. Nach uns kommt die Pferdeshow „Apassionata“ und schüttet die Quaterback-Arena mit Sand zu“, sagt Koschmieder.

Von Leo Maxim Schauer