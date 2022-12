Holiday on Ice ist zurück in Leipzig: Die Premiere der neuen Show „A New Day“ feiert am 22. Dezember in der Quarterback Immobilien Arena Premiere – mit den Olympiasiegern im Eistanz. Lesen Sie hier alle Infos!

© Quelle: Rico Ploeg / Holiday on Ice

Die neue Eisshow „A New Day“ feiert am 22. Dezember in Leipzig Premiere.

Eiskunstlauf auf höchstem Niveau: Holiday on Ice zeigt neue Show in Leipzig

Leipzig. Die neue Holiday-on-Ice-Show „A New Day“ gastiert vom 22. bis 27. Dezember in der Leipziger Quarterback Immobilien Arena. Die Show vereine rund 40 Künstlerinnen und Künstler und sei die bisher technisch und künstlerisch aufwendigste Produktion, erklären die Veranstalter. Sie zeige Eiskunstlauf und Artistik auf höchstem Niveau. 

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Showteam aus 40 Künstlerinnen und Künstlern verzaubert die Leipziger ab 22. Dezember – außer am Heiligabend. © Quelle: Rico Ploeg /Holiday on Ice

„A New Day“ biete eine einzigartige Mischung aus Weltklasse-Eiskunstlauf gepaart mit spektakulärer Artistik in einer Show der Superlative. Atemberaubende Choreografien in einer eindrucksvollen 360-Grad-Inszenierung garantierten Wow-Effekte. Mit einer emotionalen Story sollen die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine abenteuerliche Reise genommen werden.

Holiday on Ice in Leipzig – Show mit Superlativen

„Wir haben die Messlatte erneut ein großes Stück höher gelegt“, erklärte Produzent Peter O’Keeffe. „Die neue Show ist eine technische und künstlerische Meisterleistung unseres internationalen Kreativ-Teams und beweist einmal mehr, warum Holiday on Ice die weltweit beliebteste Eis-Show ist. Das Ergebnis ist eine Show der Superlative und ein weiterer Meilenstein unserer knapp 80-jährigen Geschichte“, sagte der Hauptgeschäftsführer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die neue Eis-Show von Holiday on Ice gastiert ab 22. Dezember in Leipzig. © Quelle: Rico Ploeg /Holiday on Ice

Premiere in Leipzig mit Olympiasiegern im Eistanz

Exklusiv zur Premiere in der Messestadt am 22. Dezember um 19 Uhr ist ein olympisches Highlight zu erleben: Die Goldmedaillengewinner im Eistanz bei den olympischen Spielen 2022 in Peking, Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron, sind als Gaststars live auf dem Eis dabei.

Die Premiere in Leipzig findet am Donnerstag, 22. Dezember 2022 statt. Showbeginn ist 19 Uhr. Einlass ab 18 Uhr. Ort: Quarterback Immobilien Arena, Am Sportforum 2, 04105 Leipzig

Tipp für Familien: Holiday on Ice bietet Kindern im Alter von vier bis 15 Jahren einen Kinderfestpreis.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weitere Vorstellungen (außer am Heiligabend) und Tickets gibt es hier!

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue LVZ-App herunter:

- Für iOS

- Für Android

Von LVZ