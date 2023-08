﻿Hooligan-Krawalle nach Pokalspiel in Leipzig

Wochenausblick

Ein Arzt für Arzberg und ein Festplatz für Torgau – was ab 14. August in Torgau und Region wichtig wird

In der Gemeinde Arzberg ist die Hoffnung groß, dass sich ein neuer Hausarzt findet. In Torgau geht es in der neuen Woche um Pläne für einen Festplatz. Was sonst noch wichtig wird – hier unser Wochenausblick.