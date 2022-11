﻿Horror-Unfall mit drei Toten in Prager Straße: Angeklagter schweigt zum Prozessauftakt

Wie kam es zu dem schockierenden Verkehrsunfall mit drei Toten im März 2021 in Leipzig? Seit Donnerstag arbeitet das Amtsgericht das Geschehen auf. Doch der Angeklagte sagt bisher nichts.

Leipzig. Dieser Horror-Unfall schockte ganz Leipzig: Am 16. März vorigen Jahres raste ein Auto in der Prager Straße in eine Gruppe Fußgänger, drei Passanten kamen um Leben, eine Frau wurde schwer verletzt. Seither stellen sich nicht nur die Angehörigen der Opfer eine Frage: Wie konnte es dazu kommen? Doch zum Prozessauftakt am Donnerstag im Amtsgericht schwieg der angeklagte Unfallfahrer.