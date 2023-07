„Hosentaschen-Notrufe“: Warum gibt es in Leipzig ständig Fehlalarme per Handy?

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

Dinge gibt‘s: Wer ein Handy mit einem Android-Betriebssystem besitzt, der läuft Gefahr, ständig ungewollt Fehlalarme auszulösen. Schuld daran ist ein kürzlich veröffentlichtes Update, das das Absetzen von Notrufen eigentlich erleichtern soll. Doch die Umstellung führt dazu, dass zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer von Android-Handys aus Versehen bei der 112 und 110 anrufen.

Die Leitstellen sprechen von sogenannten „Hosentaschenanrufen“. Viele würden gar nicht bemerken, dass ihr Telefon gerade den Notruf gewählt hat. Es genügen dabei schon leichte Erschütterungen beim Joggen oder Radfahren, damit das Handy einen Notruf absetzt. Richtig verrückt werden kann es, wenn Sie beispielsweise im „Belantis“-Freizeitpark Achterbahn fahren.

Unser Autor Leonard Laurig hat sich bei Leipziger Rettungskräften umgehört. Diese sind schwer genervt: Bis zu 300 Fehlalarme gehen allein bei den Feuerwehren der Stadt pro Tag ein. Auch die Polizeidirektion Leipzig registriert in letzter Zeit eine steigende Anzahl von ungewollten Notrufen. Das Problem: Die Mitarbeiter im Lagezentrum müssen oft per Rückruf klären, ob denn nun tatsächlich ein Notfall vorliegt. Daher haben die Bearbeiter die dringende Bitte an die ungewollten Anrufer, nicht erschrocken aufzulegen. Stattdessen reiche es, kurz und knapp zu schildern, dass der Anruf versehentlich getätigt wurde.

Piet Smith aus Dänemark ist einer von dutzenden Straßenmusikern in Leipzig. Smith, der am Wochenende in der Petersstraße spielte, freut sich über die warmen, langen Tage mit viel Laufpublikum. Auch das Leipziger Weinfest lässt die Besucherzahlen in der Innenstadt steigen. © Quelle: Andre Kempner

Was verdienen Straßenmusiker in Leipzig? Und was erleben Sie an guten und weniger guten Tagen? LVZ-Reporter Josa Mania-Schlegel hat einige von ihnen am Samstag begleitet. Hier lesen Sie seinen Erlebnis-Report.

Ausgerechnet auf dem Dorf: Wo Sachsen am stärksten wächst. Kein Ort in Sachsen wird Prognosen zufolge so stark wachsen wie Schönwölkau, 20 Kilometer nördlich von Leipzig. Dabei gibt es hier weder Regionalzug noch Supermarkt. Woher also kommt der Boom? LVZ-Reporterin Denise Peikert war vor Ort. Sorgenfalten gibt es dagegen in Oschatz: Hier soll es landesweit den größten Einwohnerschwund in den nächsten Jahren geben. Auch hier hat unser Auto Josa Mania-Schlegel vor Ort nachgefragt.

Islands Hölle auf Leipzigs schönster Wiese: So war „Klassik Airleben" in diesem Jahr im Leipziger Rosental, meint LVZ-Kulturchef Peter Korfmacher in Anspielung auf die mutige Ansetzung des Daniel-Bjarnason-Konzerts für Schlagzeug und Orchester. Das Gewandhausorchester verabschiedet sich unter der Leitung von Andris Nelsons und mit dem Schlagzeuger Martin Grubinger mit Tschaikowski, Strawinsky und Bjarnason unter freiem Himmel und bei freiem Eintritt in die Spielzeitpause.

Schüsse auf eine 15-Jährige in Eilenburg? Am Freitagabend hatten Anwohner in Eilenburg die Polizei alarmiert. Sie hatten Schussgeräusche wahrgenommen, auch die Glasscheibe einer Bushaltestelle ging zu Bruch, ein Mädchen erlitt einen Schock. Die Polizei durchsuchte mehrere Wohnungen – mit Erfolg. Mein Kollege Mathias Schönknecht hat die Hintergründe aufgeschrieben

Keine Woche ohne neue Baustellen: Die Sommerzeit ist immer auch Bauzeit in Leipzig. Ab Montag ist nun auch die Zweinaundorfer Straße dicht. In der Wundtstraße geht ebenfalls nichts mehr. Die Sommerzeit ist immer auch Bauzeit in Leipzig. Ab Montag ist nun auch die Zweinaundorfer Straße dicht. In der Wundtstraße geht ebenfalls nichts mehr. Die Übersicht gibts hier im LVZ-Baustellenreport

Reiche Ernte oder schmale Erträge für die Bauern? Agrarminister Wolfram Günther stellt am Montag die Ernteprognose für dieses Jahr vor. Erneut haben die Landwirte mit Wetterextremen zu kämpfen - auch wenn das Frühjahr 2023 diesmal nicht so trocken war wie in den Jahren zuvor.





Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend und eine gelingende Woche.

Herzlichst, Ihr Olaf Majer, stellvertretender Chefredakteur





