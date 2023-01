Ab 1. Februar schränkt die renommierte Kleintierklinik der Universität Leipzig ihren Notdienst ein. Schwer erkrankten Katzen, Hunden und anderen Haustiere kann dort dann nur noch wochentags von 7.30 bis 15 Uhr geholfen werden. Fachleute befürchten deshalb erhebliche Qualitätseinbußen bei den Notbehandlungen.

Leipzig. Es gibt schlechte Neuigkeiten für Halter von Katzen und Hunden in Leipzig und weit darüber hinaus. Die Kleintierklinik der Universität wird ihren Notfalldienst ab 1. Februar drastisch einschränken. Statt rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche können Notfälle dann nur noch montags bis freitags von 7.30 bis 15 Uhr aufgenommen werden, teilte die Klinik am Wochenende auf ihrer Internetseite mit.