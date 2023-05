Hunderte Falschparker bei Depeche Mode in Leipzig – 20 Fahrzeuge abgeschleppt

Leipzig. Mehr als 70.000 Menschen haben am Freitagabend das Konzert der Synthie-Pop-Legende Depeche Mode auf der Festwiese in Leipzig verfolgt. Am Samstagnachmittag reisten dann Zehntausende zum Bundesliga-Spiel von RB Leipzig ins Sportforum und zu einem Schlagerkonzert in die Arena an. Sowohl am Freitag als auch am Samstag waren Polizei und kommunale Behörden im Einsatz, um die Verkehrsströme zu leiten, Straßensperrungen abzusichern und vor allem Wildparkerei zu verhindern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„So wurde neben den verkehrslenkenden Maßnahmen wiederholt verkehrswidriges Parken im Stadion- und Festwiesenumfeld durch die Polizei konsequent unterbunden beziehungsweise durch das Ordnungsamt sanktioniert“, hieß es in einer Bilanz am Sonntag.

800 Falschparker – Fahrzeuge zum Teil im Auwald abgestellt

Allein zum Konzert von Depeche Mode am Freitag seien 800 Ordnungswidrigkeiten von Falschparkenden geahndet worden – darunter 60 Fälle von abgestellten Fahrzeugen im Leipziger Auwald. 20 Autos seien an diesem Abend auch abgeschleppt worden, weil sie Feuerwehrzufahrten blockierten oder auf Geh- und Radwegen abgestellt waren, hieß es.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Andererseits hätten viele der Fans an beiden Tagen auch den kostenfrei angebotenen Öffentlichen Nahverkehr in Anspruch genommen, die Park-Ride-Plätze in den Leipziger Außenbezirken genutzt und auch die Parkhäuser im Umfeld des Sportforums in Anspruch genommen.

Aus Sicht der Polizei lief es demnach am Samstag beim Spiel von RB Leipzig auch besser: „Der Verkehr lief im Stadionumfeld deutlich störungsarmer gegenüber Fußballspielen in der jüngeren Vergangenheit“, so die Bilanz.

LVZ