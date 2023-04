Hunderte Heuballen brennen auf Feld in Leipzig

Rund 500 Heuballen brannten am Ostersonntag auf einem Feld in Leipzig-Großzschocher.

Leipzig. Viel zu tun für die Leipziger Feuerwehr am Osterwochenende: Mehrere Brände haben die Einsatzkräfte vor allem am Sonntag beschäftigt. Eine große Rauchsäule stieg am Nachmittag gegen 15.20 Uhr über dem Stadtteil Großzschocher auf. Der Grund war kein Osterfeuer, sondern der Brand von rund 500 Heuballen, die aus bislang ungeklärter Ursache auf einem Feld nahe der Raiffeisenstraße in Flammen standen.

Durch das Feuer entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Kripo hat die Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen. Im Einsatz waren Feuerwehrkräfte der Westwache, Südwestwache, aus Markkleeberg, Großlehna und Böhlitz-Ehrenberg.

Transporter brennt in Lützschena-Stahmeln

Am Sonntagabend wurden die Brandbekämpfer zu einem Feuer nach Lützschena-Stahmeln gerufen. In der Halleschen Straße stand gegen 21.45 Uhr ein auf einem Feldweg abgestellter Transporter in Flammen. Das Fahrzeug brannte vollständig aus, auch eine angrenzende Grünfläche wurde beschädigt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 10.000 Euro. Der Transporter wurde zur Spurensicherung abgeschleppt. Zur Brandursache ermittelt die Kripo.

Bereits in der Nacht zu Sonntag hatte es zwei Brände im Leipziger Nordosten gegeben. In Schönefeld-Abtnaundorf fiel eine Gartenlaube den Flammen zum Opfer. In Plaußig-Portitz brach im ersten Obergeschoss eines Holzhauses, das sich im Umbau befindet, ein Feuer aus. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung.