﻿ ifo-Wissenschaftler Joachim Ragnitz im Interview: Lohnanstieg im Osten wird Firmenpleiten bringen

Leipzig. Auch ohne die Forderung von Bundeskanzler Olaf Scholz werden im Osten die Löhne steigen. Das hat mit der Knappheit an Arbeitskräften zu tun, meint ifo-Wissenschaftler Joachim Ragnitz. Steigen die Löhne noch stärker, werden vor allem viele kleine Firmen vom Markt verschwinden.

Herr Ragnitz, Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Unternehmen in Ostdeutschland aufgerufen, höhere Löhne zu zahlen. Ist das als Weckruf zu verstehen oder eher als Drohung?

Joachim Ragnitz: Als Bundeskanzler sollte man sich aus der Lohnfindung eigentlich heraushalten. Es besteht Vertragsfreiheit sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer beziehungsweise deren Interessenvertretungen, also Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften. Für die Tariflöhne gilt, dass es hier sowieso keine großen Lohnunterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland mehr gibt. Das Problem ist deswegen eher, dass gerade viele ostdeutsche Unternehmen nicht Mitglied in Arbeitgeberverbänden sind und deswegen oft untertariflich zahlen. Die Politik hat deswegen gar keine Möglichkeiten, höhere Löhne in der Breite durchzusetzen.

Sie kann für mehr Tarifbindung werden und durchsetzen, dass öffentliche Aufträge nur an Firmen vergeben werden, die nach Tarif zahlen.

Ja, sie kann für mehr Tarifbindung werben, das war es dann aber auch schon. Und selbst wenn sie darauf pocht, öffentliche Aufträge nur an tarifgebundene Unternehmen zu vergeben, erreicht sie damit nur wenige Branchen, hauptsächlich das Baugewerbe.

Woran liegt es, dass die Firmen im Osten weniger zahlen?

Die Stundenlöhne liegen in Sachsen im Durchschnitt bei 87 Prozent des westdeutschen Niveaus. Aber die Wertschöpfung je Stunde liegt nur bei 81 Prozent. Das heißt, dass die Unternehmen pro Einheit Umsatz beziehungsweise Wertschöpfung weniger Gewinne machen, als es im Westen der Fall ist. Eine weitere Angleichung der Löhne würde also entweder dazu führen, dass die Unternehmensgewinne noch stärker zurückfallen – mit negativen Auswirkungen auf die Investitionsfähigkeit oder auch die Zahl der Unternehmen. Oder die Preise müssten deutlich angehoben werden.

Sehen Sie darin eine Lösung?

Nein, denn das gibt der Markt nicht her, so dass einzelne Unternehmen dann wohl geschlossen werden müssten oder ihre Produktion an kostengünstigere Standorte ins Ausland verlagern. Eine weitere Angleichung der Löhne setzt also zwingend erst einmal eine Steigerung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Unternehmen voraus.

Warum ist die Wertschöpfung im Osten noch immer geringer als im Westen?

Da gibt es viele Gründe. Am wichtigsten ist wohl, dass viele Unternehmen klein sind, und die weisen typischerweise eine geringere Produktivität auf. In größeren Unternehmen kann man sich höhere Löhne vielleicht noch leisten, aber von denen gibt es in Ostdeutschland nicht so viele. Und in den meisten Fällen wird in den großen Firmen im Osten ohnehin nach Tarif bezahlt. In den kleinen aber eben nicht.

Liegt der Schlüssel also in der Steigerung der Produktivität?

Ja, unbedingt. Viele Unternehmen haben wegen der niedrigeren Arbeitskosten in der Vergangenheit eine eher arbeitsintensive Produktionstechnologie gewählt, was angesichts des Mangels an Arbeitsplätzen auch erwünscht war. Das funktioniert aber nicht mehr, wenn die Löhne stärker steigen. Sie werden ja auch weiter steigen, weil Arbeitskräfte zunehmend knapper werden. Das muss man dann aber nicht noch durch Empfehlungen seitens der Politik forcieren. Es besteht also in der Tat hoher Umstrukturierungsbedarf. Das werden manche Unternehmen wohl nicht hinkriegen, so dass diese im Zweifel vom Markt verschwinden werden.

Sehen Sie diese Entwicklung mit Sorge?

Wie gesagt, das führt dazu, dass einige Unternehmen diese höheren Löhne nicht zahlen können. Ihnen fehlt auch das Geld für leistungsfähigere Anlagen und Maschinen, sie können also die Produktivität nicht erhöhen. So eine Strukturbereinigung ist unvermeidbar, aber sie hat auch etwas Gutes, denn damit entschärft sich das Fachkräfteproblem. Und Arbeitskräfte können dann dort eingesetzt werden, wo sie einen höheren Beitrag zum Wohlstand leisten.

Bleiben da nicht vor allem die kleinen Unternehmen, darunter viele Handwerksfirmen, auf der Strecke, weil sie höhere Löhne nicht zahlen können und so unattraktiv werden – schon heute ist für viele Schulabgänger der Verwaltungsbereich interessanter, weil er feste Arbeitszeiten und hohe Gehälter verspricht?

Das ist in der Tat ein Problem. Der öffentliche Dienst zahlt nach Tarif, und da ist das Lohnniveau deswegen heute schon sehr viel höher als in der freien Wirtschaft. Gleichzeitig gehen im öffentlichen Dienst besonders viele Beschäftigte demnächst in den Ruhestand. Wenn man die frei werdenden Stellen alle wieder besetzen will – und das ist die Strategie auch der sächsischen Landesverwaltung, bleibt für die Unternehmen nicht mehr so viel übrig. Man wird also auch in der öffentlichen Verwaltung noch sehr viel stärker auf Digitalisierung setzen müssen, um mit weniger Personal auskommen zu können.

