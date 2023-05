﻿Forum in Leipzig: IHK-Präsident Kirpal fordert wirtschaftsfreundliche Politik

Leipzig. Wirtschaft trifft Politik oder andersrum. Am Dienstagabend war das in der gut gefüllten LVZ-Kuppel in Leipzig nicht ganz so genau zu unterscheiden. Was unterm Strich aber auch keine Hürde für ein angeregtes Treffen war, bei dem die regionale Wirtschaft in eine angeregte Diskussion mit Vertretern der Landespolitik kam. Eingeladen hatten die drei sächsischen Industrie- und Handelskammern (IHK) und es ging vor allem darum, welchen Stellenwert eigentlich die Wirtschaft im Freistaat noch hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Publikum war neben den Ministern Martin Dulig (SPD, Wirtschaft) und Hartmut Vorjohann (CDU, Finanzen) auch die Landesregierung exponiert vertreten. Leipzigs IHK-Präsident Kristian Kirpal analysierte als Gastgeber zur Eröffnung den Ist-Zustand der Wirtschaft zwischen Görlitz, Plauen und Torgau. Viele Probleme – von Energieversorgung bis Fachkräftemangel – und viele offene Flanken – vom sächsischen Vergabegesetz bis zur gesteuerten Zuwanderung: „Wir brauchen eine unternehmerfreundliche Politik“, forderte er.

Drei Fraktionschefs auf dem Podium

Das Podium vereinte mit Christian Hartmann (CDU), Dirk Panter (SPD) und Rico Gebhardt (Linke) immerhin drei Fraktionschefs aus dem Landtag, ihre Kollegin Franziska Schubert (Bündnis 90/Grüne) hatte aber kurzfristig abgesagt und wurde von Daniel Gerber (energiepolitischer Sprecher) vertreten. Carsten Hütter, verbraucherpolitischer Sprecher der AfD, war der Fünfte in der nahezu männlich dominierten Runde, die von Uta Deckow, Politikchefin bei MDR Sachsen, moderiert wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wo denn die Herren die wichtigste Stellschraube für die sächsische Wirtschaft sehen, wollte Deckow als Erstes wissen und gab die Zeit für die Antworten gleich vor, um ermüdend langen Statements vorzubeugen. Das gelang, denn die Antworten lieferten schon mal eine kurzweilige Analyse mit allem, was nicht so gut läuft für die Wirtschaft im Freistaat. Linken-Vertreter Gebhardt machte klar, dass er Sachsen als Industrieland sehe. Hartmann kritisierte im Namen der CDU die ausufernde Work-Life-Debatte („Der Schwerpunkt liegt nicht auf Life!").

Panter: „Nicht nur in Doppelhaushalten denken“

Für den Regierungspartner SPD erinnerte Panter daran, dass man nicht nur in Doppelhaushalten denke könne („Der Blick muss nach vorn gehen“). Grünen-Vertreter Gerber zeigte sich überzeugt davon, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien den Freistaat auch international wettbewerbsfähiger mache und AfD-Mann Hütter pochte als selbstständiger Handwerksmeister für die Zunft auf bezahlbare Energie.

Einigkeit bei Kritik an bürokratischen Hürden

Arbeitseinstellung, bezahlbare Energie, wie weit gehen staatliche Leistungen? Damit war der Rahmen für den Abend festgezurrt. Die Debatte lief dann auch über spontane Fragen aus dem Publikum, oft kontrovers, immer fair. Sogar Einigkeit quer durch alle Lager kam im Podium bei der Kritik an bürokratischen Hürden für Unternehmer auf. „Wir müssen ins Machen kommen“, forderte Panter, nachdem Hartmann und Gebhardt unisono die Länge von Genehmigungsverfahren kritisiert hatten. Eine Botschaft, deren Umsetzung die Landespolitik selbst in der Hand hat.