Zwischen Leipzig und Halle: Streik bei IKEA

Günthersdorf/Sachsen-Anhalt. Die Gewerkschaft Verdi ruft erneut Beschäftigte im Einzelhandel zum Streik auf, dieses Mal in Sachsen-Anhalt. Am Samstag legen Angestellte des IKEA in Günthersdorf, in unmittelbarer Nähe zu Leipzig, ihre Arbeit nieder. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IKEA in Magdeburg, von Kaufland in Magdeburg und Zeitz, von E-Centern sowie des Marktkaufs in Burg streiken.

„Streikbereitschaft im Einzelhandel ist so hoch wie lange nicht“

Schon in den vergangenen Wochen ist es wiederholt zu Streiks im Einzelhandel gekommen. Den Streik am Samstag brauche es, laut Gewerkschaftssekretärin Christine Stoffl, da die zweite Tarifverhandlung erfolglos geblieben ist. Von der Arbeitgeberseite sei kein verbessertes Angebot gekommen.

Laut Stoffl sei die Streikbereitschaft im Einzelhandeln so hoch wie lange nicht. Viele Angestellte hätten mit der Inflation zu kämpfen. Hinzukomme, Einzelhandelskonzerne hätten wegen der Pandemie und in Phasen rasanter Preissteigerung Rekordumsätze gemacht. in dieser Situation sei das Angebot durch die Arbeitgebenden nicht annehmbar.

